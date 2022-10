Pos 2022-2024, consiglio monotematico anche a Larino

LARINO. La pubblicazione del Pos continua a destare preoccupazioni. Dopo la nota dell'associazione ViviLarino, il sindaco Puchetti e la maggioranza convocano un consiglio monotematico per dibattere sulla questione.

«A seguito della nota apparsa due giorni fa sulla stampa locale, condividiamo pienamente le preoccupazioni dell’associazione Vivi Larino- scrive la maggioranza Puchetti in merito al Pos2022-24- che ringraziamo per lo spirito propositivo dimostrato in merito alle considerazioni espresse sulla valutazione del nuovo POS; cogliamo l’occasione per annunciare che lunedì 24 ottobre c.a. la maggioranza protocollerà la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale monotematico per discutere di una serie di criticità che chiunque ha letto il documento avrà certamente avuto modo di notare.

Esiste innanzitutto un problema in termini di coinvolgimento dei territori: il Programma Operativo della Sanità è infatti stato approvato nel mancato rispetto della normativa vigente che impone di concertarne le decisioni con la Conferenza dei Sindaci.

Esistono però soprattutto delle criticità sostanziali: nel POS 2022-2024 del presidente-commissario Donato Toma, sono stati di fatto tralasciati aspetti fondamentali e prese scelte che ci trovano in disaccordo.

In primis, non viene mai menzionata la camera iperbarica, punto di riferimento per tutto il Molise e le regioni limitrofe, ferma ormai da più di un anno nonostante le continue richieste da parte del Sindaco di trovare un sostituto all’anestesista andato in pensione.

In secondo luogo, non capiamo perché il Centro operativo per la medicina territoriale è stato previsto a Termoli, nonostante il Vietri, in quanto Ospedale di Comunità, dovrebbe assumere esattamente il ruolo di rappresentare il territorio.

Infine, ci saremmo aspettati che all’interno del nostro plesso fosse prevista la riabilitazione ospedaliera per acuti, in continuità con quella già attiva per i post-acuti, soluzione questa auspicabile per inquadrare al meglio il Vietri in termini di supporto operativo al San Timoteo di Termoli.

Questi ed altri temi saranno trattati, nel corso del prossimo consiglio comunale pocanzi citato, in cui ci auguriamo di poter recepire ulteriori suggerimenti da parte di Vivi Larino, di altre associazioni, nonché di professionisti, stakeholder ed esperti del settore»