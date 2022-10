«Il Punto nascita di Termoli è vivo, undici parti negli ultimi giorni»

TERMOLI. Undici bambini nati in pochi giorni al Punto nascita di Termoli (sette quelli resi noti dalle moschettiere, altri 4 sono stati comunicati poco fa).

La sentenza di merito del Tar Molise sembra aver messo di nuovo le ali al reparto, che smette di avere la mannaia della chiusura sul capo, anche se restano i diktat del tavolo ministeriale e i propositi del Pos 2022-2024, che lo trasformerebbe in una dependance neonatale, ossia Punto maternità, col parto da far avvenire altrove.

Deriva che non piace assolutamente al comitato Molisanità L113, che con la presidente Cinzia Ferrante, stamani davanti all’ospedale San Timoteo, ha ribadito un pensiero già espresso prima che fosse reso pubblico il contenuto della bozza del Programma operativo futuro e soprattutto dopo che il Tar ha rottamato la chiusura del reparto avvenuta nel luglio 2021.

Parole condivise anche dalla vicepresidente Debora Staniscia, pronunciate da fuori città, dove si trova attualmente: «Alla luce del risultato ottenuto martedì, in merito alla sospensiva, non possiamo che esprimere soddisfazione! Nonostante non ci sia ben chiaro il motivo che abbia indotto i giudici a ritenere inammissibile il nostro ricorso, insieme a quello di alcune mamme, fatto sulla scia del precedente che ci aveva visto vittoriosi possiamo ben dire che grazie al ricorso posto in essere dai sindaci giustizia è stata fatta, di nuovo e per fortuna aggiungerei. Porgiamo pertanto i nostri ringraziamenti ai sindaci e li invitiamo continuare a persistere verso questo obiettivo di salvaguardia del nostro Punto nascita così come di tutto il nostro nosocomio che tanto ha dato in passato e tanto ancora ha da dare. A conferma del fatto che il Punto nascita funziona e che nonostante le dimissioni del dottor Molinari, all'interno del reparto ci sono grandi professionisti che si adoperano lavorando con abnegazione e rispetto delle gestanti e dei nascituri, sono le 7 splendide nascite che si sono susseguite in queste ore, quasi come un inno alla vita e urlo di vittoria.

Sicuramente ora si dovrà lavorare affinché il reparto possa essere migliorato, come già detto tante volte, piuttosto che chiuso come si sta provando a fare ormai da tempo. Sicuramente la cosa più importante è ritirare il nuovo piano operativo sanitario 2022/2024 presentato da Toma ai tavoli romani specialmente per quanto scritto sul punto nascita di Termoli, evidentemente continuando a non considerare anche tutte le sfaccettature presenti nel giudizio del tar e già dette e ridette a oltranza come il fatto che il nostro nosocomio sia l'unico sulla costa abbracciando un ampio bacino di utenti e non considerando che ci troviamo in una posizione che metterebbe a rischio le gestanti e i nascituri. A tal proposito ci chiediamo come sia ancora possibile che il presidente-commissario dica e faccia sempre tutto e il contrario di tutto a completa non tutela della propria terra e dei propri cittadini continuando in verità a fare dichiarazioni, durante delle interviste, totalmente inopportune e oseremmo dire anche alquanto fumose!»

Nel frattempo, come detto, il conto dei nascituri solo dal 16 ottobre è diventato di undici.