Rete della sinistra: "Il Pos 2022-24 firmato Toma è come i precedenti: da buttare"

TERMOLI. Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra continua a lavorare sui territori insieme alle altre associazioni impegnate nella difesa della sanità pubblica regionale (siamo ormai alla sesta assemblea pubblica di informazione e sensibilizzazione), e non può restare in silenzio di fronte a questo nuovo passo avanti verso la distruzione del diritto alla salute.

«Per scrivere il programma operativo (PO) 2022-2024 della sanità molisana, il “governatore” Toma - dal 5 agosto 2021 commissario del servizio sanitario regionale (SSR) - ha impiegato più di un anno. Ciò nonostante il risultato è del tutto deludente. Toma ha riproposto la medesima logica dei suoi predecessori Iorio e Frattura, tutta incentrata sul “rientro dal disavanzo” del SSR, a danno dei servizi resi ai cittadini, senza che peraltro i conti siano migliorati.

La logica è la medesima, anche se le modalità pratiche devono necessariamente cambiare. Dopo il disastroso taglio di personale operato da Iorio e Frattura e gli infruttuosi tentativi di recupero effettuati dal Commissario Giustini, il presidente commissario nel PO 2022-2024 dichiara di volere «tornare ad investire in modo mirato e qualificato sul capitale umano», ammettendo «carenza di personale e problematicità connesse al processo di reclutamento». Prosegue lamentando che molte procedure concorsuali vanno deserte, che i (pochi) reclutati dopo un po’ chiedono il trasferimento in altre regioni, che professionisti maturi si ricollocano nel privato.

Pur ammettendo tutto ciò, nel PO 2022-2024 non solo non si propone alcun intervento specifico per reintegrare il personale, ma neanche si fa un’analisi del perché l’ASReM sia così poco attrattiva per medici, infermieri e tecnici. Come potrebbe essere il contrario, in una realtà dove i doppi e tripli turni sono all’ordine del giorno e dove la gran parte dei reparti non dispone neanche del primario, ma di un facente funzione? Che prospettive di sviluppo professionale hanno i giovani specialisti? Che prospettive di realizzazione professionale hanno gli specialisti già affermati, che potrebbero ambire al primariato?

Quello che manca nel PO 2022-2024 è un programma straordinario di assunzioni, finanziato con fondi statali aggiuntivi al riparto del fondo nazionale sanitario, così come i concorsi da primario per tutti i reparti che ne sono privi. Tutto ciò è indispensabile per ripristinare le normali condizioni di funzionamento dell’ASReM.

Toma non può tagliare altro personale, perché abbiamo già toccato il fondo, e neanche propone iniziative concrete per tornare a galla. Cosa propone allora? Chiudere altri servizi. A Termoli il punto nascita e ad Isernia l’emodinamica.

Dice che non dipende da lui, ma dai “numeri”. Emodinamica di Isernia ha praticamente gli stessi numeri di Termoli, ma si prevede di “accorparla” (leggi “accopparla”) a Campobasso. Ogni anno partoriscono 600-650 residenti nel Basso Molise, ma (da alcuni anni) solo la metà lo fa a Termoli. Non ci vuole uno scienziato per capire che i tagli subiti dal reparto di ostetricia e ginecologia del San Timoteo hanno spinto molte partorienti a rivolgersi altrove, specialmente alla vicina Vasto; pertanto il bacino d’utenza è superiore alla quota limite delle 500 nascite all’anno ed è quello il numero da prendere in considerazione.

Il Molise ha la particolarità di essere una regione di paesi. I comuni molisani sono 136, in gran parte con poche migliaia di abitanti. Anche il PO 2022-2024 ne è consapevole e sottolinea le difficili condizioni nei collegamenti stradali. Tutto ciò è rilevante in particolare per l’emergenza-urgenza, che dovrebbe essere garantita anche nel paese più sperduto dal 118.

Il PO 2022-2024 gli dedica poche righe, in cui si limita a registrare che in regione esistono 16 postazioni del 118. Nulla si dice sulla necessità di incrementarle e, cosa ancora più grave, nulla si dice sul fatto che molte autoambulanze viaggiano senza medico a bordo. Cosa sarà dei pazienti in condizioni critiche per patologie tempo dipendenti, costretti a percorrere lunghi tragitti su strade disastrate, dirottati sugli ospedali delle province vicine dove potrebbero giungere in condizioni ormai disperate?

Per quanto riguarda la cosiddetta assistenza territoriale, che sarebbe tutto quello che non è ricovero ospedaliero, ci sono grandi promesse per le visite specialistiche, che con fondi del PNRR (13,8 milioni già erogati) dovrebbe sistemare ed attrezzare 13 “Case della comunità” (poliambulatori), di cui 7 garantirebbero la presenza di almeno un medico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e sei invece dal lunedì al sabato.

Questa manovra - voluta dal Governo centrale, non da Toma – ha lo scopo di eliminare tendenzialmente gli ambulatori specialistici dagli ospedali pubblici e di affidare per intero ai privati l’importantissimo e lucroso servizio delle visite specialistiche, tramite professionisti a partita iva, operanti nelle Case della comunità (pagate dal pubblico), centri diagnostici privati convenzionati ed ospedali privati accreditati. Tale prospettiva, già lesiva del carattere pubblico del servizio sanitario, nel Molise non riuscirà neanche a garantire lo sbandierato funzionamento delle Case della comunità, perché non sarà possibile reperire il necessario numero di medici e di infermieri a partita Iva.

Il PO 2022-2024 è da buttare! Va ritirato e riscritto insieme ai cittadini e alle associazioni, ascoltando la voce di chi ogni giorno si scontra con le criticità di un sistema ormai in frantumi».