“South Adriatic”, Azienda di soggiorno in trasferta alla Fiera del Levante

TERMOLI. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise ha partecipato all’incontro di aggiornamento sul Progetto europeo Interreg Ipa “South Adriatic” Italia, Albania e Montenegro 2021-2027.

La conferenza si è tenuta a Bari, nel padiglione congressi della Fiera del Levante, nella giornata di ieri 20 ottobre. Per l’Aast ha partecipato la dott.ssa Laura Sterlacci. Nell’occasione è stata presentata la prima “Call for Project Proposals” del Interreg IPA Sud Adriatico in uscita a inizio novembre.

L’Interreg “South Adriatic” sostiene progetti tra enti pubblici e no-profit italiani, albanesi e montenegrini, concentrati sulla crescita verde e digitale dei territori che condividono il confine comune nel basso Adriatico.

La riunione ha visto, in apertura, la sessione istituzionale dedicata a: "Il nuovo Interreg Ipa South Adriatic con gli interventi di Alessandro Delli Noci, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia con i referenti della Regione Gianna Elisa Berlingerio e Crescenzo Antonio Marino. Nella sessione di lavoro si è tenuta la discussione su:”I risultati 2014-20 e il primo bando per progetti”.

L’Assessore Delli Noci ha sottolineato l'apporto attivo della Regione Molise e dell’Aast nell'attività di governance dell'Interreg South Adriatic. Illustrate, poi, nel corso dell’evento, le linee guida della nuova programmazione 2021-2027.

La riunione sull’Interreg di Bari, si terrà nei prossimi mesi anche in Molise, in Albania e Montenegro.

