Braccio di ferro sul Pos 2022-2024: Toma ribadisce l'invito a presentare le osservazioni

Braccio di ferro sul Pos 2022-2024: Toma ribadisce l'invito a presentare le osservazioni

TERMOLI. A margine della conferenza stampa sul Fascicolo sanitario elettronico, il commissario Donato Toma ha di nuovo affrontato la questione del Pos 2022-2024, che ogni giorno vede arricchirsi il parterre di coloro che vorrebbero impallinarlo.

Toma ha ribadito che non si può revocare un atto non adottato ancora e ha invitato i cosiddetti "stakeholders", ovverosia i portatori di interesse, per dirla all'italiana, a inviare entro i termini del 24 ottobre le osservazioni, che poi saranno raccolte e istruite per essere inviate al tavolo ministeriale, reiterando anche la scelta di renderlo pubblico per coinvolgere nella sua conoscenza quanti più molisani possibili. Poi, un passaggio sul dm 70, il famigerato "decreto Balduzzi", che per il Molise rappresenta un po' l'origine dei mali bis, dopo il commissariamento avvenuto tre legislature fa. «Il commissario applica il dm 70, che ora è in fase di revisione, mentre come presidente della Regione, delegazione parlamentare etc. possiamo fare pressione per ottenerne la modifica».

Intanto, proprio sulla bozza del documento di programmazione sanitaria, è stata convocata una conferenza stampa congiunta dei consiglieri regionali Michele Iorio, Salvatore Micone, Gianluca Cefaratti e Aida Romagnuolo in programma per sabato 22 ottobre 2022 alle ore 11 presso Palazzo D'Aimmo.