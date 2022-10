Ospiti dei centri per minori stranieri puliscono la spiaggia a Petacciato

PETACCIATO. L’équipe interdisciplinare del Sai Msna di Petacciato ha promosso una giornata, ieri 21 ottobre, all’insegna dell’impegno ambientale e della condivisione. Gli ospiti di tre centri Sai per minori stranieri non accompagnati di Petacciato, Casacalenda e Campobasso si sono incontrati presso il parcheggio della spiaggia a Petacciato insieme ad alcune associazioni attive sul territorio: Ambiente Basso Molise, la Caramella, l’associazione InFormare con i progetti di servizio civile (Sorriso in corsia, Sportello immigrati e Educare al digitale),

Sono stati raccolti moltissimi rifiuti e si è parlato del ciclo e riciclo dei rifiuti attraverso i giochi, gli interventi dei partecipanti e lo scambio di esperienze con i presenti

Il Comune di Petacciato ha messo a disposizione gli strumenti necessari alla raccolta e al ritiro per lo smaltimento.

Tenere pulito il posto in cui si vive è un grande segno di civiltà perché serve a preservarlo per le future generazioni, mentre nel ripulire lì dove è già sporco si impara a farsi carico dei cattivi comportamenti di altri. Chi ha attraversato il mare con un sogno nel cuore sa bene che se la barca affonda si annega tutti e questa povera Terra ha già più di una falla.

Condividere un semplice panino, scambiarsi una fetta di torta, giocare e ridere insieme è la giusta cornice per mettere a fuoco le cose importanti della vita, quei valori che riescono ad essere da guida e creare relazioni significative.

Un’esperienza che potrà essere riproposta, ampliata e migliorata per essere ancor più coinvolgente e guidare i giovani stranieri verso un percorso di integrazione ed educazione.

