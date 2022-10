“Zes Puglia-Molise", burocrazia zero e agevolazioni per lo sviluppo del territorio

BARI. Il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, insieme a Confindustria Bari-Bat organizza un incontro-dibattito sul tema “Zes Adriatica Puglia-Molise, burocrazia zero e agevolazioni fiscali per lo sviluppo del territorio”. L’incontro avrà luogo alle ore 10 nella Sala 2 del Padiglione 152 in Fiera del Levante a Bari.

L’obiettivo principale è di illustrare agli imprenditori le agevolazioni fiscali e i vantaggi offerti a chi desidera investire nella Zona Economica Speciale Adriatica. Saranno presenti i Presidenti delle Regioni Puglia e Molise, Michele Emiliano e Donato Toma, il Presidente di Confindustria Bari-BAT Sergio Fontana e l’avvocato Francesco Paolo Bello, partner di Deloitte. Modererà il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nicola Pepe.