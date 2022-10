«Sono salvo grazie all'amore e alla professionalità dei medici»

CAMPOBASSO. La sanità in Molise non ha nulla da invidiare a quella delle altre regioni. Le eccellenze ci sono e spesso fanno i miracoli.

«Intervento miracoloso. Sono un pensionato ex docente di scuola media e vorrei segnalare e portare a conoscenza la mia esperienza vissuta nei giorni passati.

Dopo circa due anni di attesa ho subito un piccolo intervento programmato presso il reparto di chirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso dove ho trovato le bravissime dottoresse Veglia e Petrillo che hanno eseguito l'intervento in anestesia locale. Intervento riuscito e dimissioni il giorno dopo.

Rientro a casa a Termoli e cominciano dei dolori fortissimi all'addome. Viene chiamatio il 118 che arriva a casa, fa alcuni esami e addebita il tutto all'intervento, quindi riposo e calma. I dolori purtroppo continuano e accompagnato dai miei figli e mia moglie ci rechiamo al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli.

Mia moglie comunica all'accoglienza della necessità di essere valutato subito ma la risposta dell 'addetta e di attendere perché non si era al supermercato. Intanto era stato comunicato alla chirurgia di Campobasso che mi sarei recato lì dove mi attendevano per esaminare il caso.

Giunti a Campobasso, con fortissimi dolori vengo portato in reparto dove trovo tutto il personale medico e infermieristico pronto. Dopo aver effettuato esami vari e tac viene fuori una diagnosi di aneurisma all'aorta pacreatica-duodenale. Una rarità in campo mondiale e prima volta assoluta in Molise.

Gli esami continuano con assistenza continua e amorevole da parte di quasi tutti. Si giunge alla possibilità di fare un intervento in endoscopia come prima ipotesi e intervento chirurgico se l'intervento non riesce.

Il problema è che questo delicato intervento lo fanno solo a Termoli col il dottor Apollonio o ad Avezzano. I tempi devono essere ristretti e purtroppo la ASL non può liberare il dottore dal suo turno. Vengono allertati i vertici, si decide per ricovero e intervento a Termoli, ma non c'è posto in chirurgia. Passa il tempo nel frattempo esce un posto per ricovero.

Improvvisamente cambia tutto e il dottor Apollonio di sua volontà e fuori dal servizio decide di venire al Cardarelli per eseguire l'intervento. Dopo circa tre ore coadiuvato dal dottir Magli dell'unità cardio-vascolare l'intervento finisce con esito positivo.

Viene definito "un capolavoro". Intanto il primario e gli altri dottori pronti per il secondo intervento tirano un sospiro di sollievo e di speranza. Sono stato tre settimane in ospedale sempre assistito e curato e facendo soprattutto riferimento alla dottoresse Veglia e Petrillo.

Nel frattempo è subentrata un'embolia polmonare e quindi ricovero in utic. Oggi sono a casa definito miracolato anche dai medici. Un grazie a tutti ma soprattutto al dott Apollonio, medico professionista di grande umanità, bravo e modesto. Adesso devo sottopormi a vari controlli ed esami spero che tutto quello che ho passato resti solo un brutto ricordo.

Concludo dicendo che a volte se le cose vengono fatte con amore e professionalità tutto il mondo è paese e anche la nostra bistrattata sanità non è seconda a nessuno». T.F.