Fertility day tour a Termoli: visite gratuite sulla fecondazione assistita

TERMOLI. Tema assai delicato quella della fecondazione assistita. Oltretutto, il tema della detanalità dovrebbe essere una delle emergenze da affrontare, visto l'allarme demografico. Tante coppie ancora non sanno di questa possibilità.

Per questo c'è chi ha deciso di informare direttamente sul territorio, spostandosi e dando la possibilità alle coppie di fare un incontro medico gratuito, come la Chianciano Salute Pma, clinica convenzionata con il servizio sanitario nazionale, dove la Procreazione medicalmente assistita si fa pagando un ticket e senza liste di attesa.

La Chianciano Salute Pma a partire dal mese di novembre 2022, sarà in tour, nelle varie regioni italiane, per essere vicino alle coppie e ai pazienti in procinto di iniziare un percorso Pma, che vogliano preservare la propria fertilità, o che vogliano approcciarsi alle tecniche di Medicina Rigenerativa. Il 5 novembre in cooperazione con il Centro ‘’Progetto Salute’’, sarà a Termoli, presso Villa Livia con un incontro scientifico in mattinata dalle 9.30, e a seguire, nel pomeriggio dalle 14, il dottor Alfonso Maria Irollo, responsabile Pma della Chianciano Salute Spa, insieme all’equipe della struttura sanitaria, si renderà disponibile a colloqui privati gratuiti con i pazienti, allo scopo di valutare percorsi terapeutici di fecondazione assistita o per una seconda opinione.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 0578-62713 o inviare una e-mail info@chiancianosalute.com.

Galleria fotografica