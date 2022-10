La Zes "del sole", l'incontro interregionale per lo sviluppo del territorio

BARI. Il Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, insieme a Confindustria Bari-Bat ha organizzato un incontro-dibattito sul tema “Zes Adriatica Puglia-Molise, burocrazia zero e agevolazioni fiscali per lo sviluppo del territorio”. L’incontro ha avuto luogo alle ore 10 nella Sala 2 del Padiglione 152 in Fiera del Levante a Bari, nella mattinata di sabato 22 ottobre.

L’obiettivo principale è stato quello di illustrare agli imprenditori le agevolazioni fiscali e i vantaggi offerti a chi desidera investire nella Zona Economica Speciale Adriatica. Presenti il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, il Presidente di Confindustria Bari-BAT Sergio Fontana e l’avvocato Francesco Paolo Bello, partner di Deloitte. A moderare l’incontro, il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nicola Pepe. Assente il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.

La Zes è una vera opportunità di concreto sviluppo, ripresa, partecipazione per le imprese e amministrazioni che ancora credono in un’Italia senza freni e dalle risorse incommensurabili. La politica del fare può senza dubbio spronare le imprese ad investimenti atti alla trasformazione ideologica del fare impresa. Non più burocrazia ma snellezza nel compiere le fondamentali azioni per insediamenti immediati, propositivi, ragionati.

Bisogna costruire un percorso amministrativo e strategico unitamente alle realtà industriali ed economiche delle due regioni. Tale costruzione va di pari passo con il confronto politico, più che mai necessario per riordinare idee e focalizzare programmi e fattibilità di interventi, spesso non consoni alle dovute prospettive di sviluppo.

Oggi nasce la burocrazia amica delle imprese. La legge sulle Zes è nata nel 2017. Una collaborazione Molise e Puglia. Sinergia. "La Puglia ha scelto il Molise e il Molise ha scelto la Puglia. Per questo motivo avrebbe dovuto chiamarsi la Zes del sole. La zona accogliente, come solo le due regioni sanno fare" ha dichiarato Toma.

Il presidente della regione Molise, Donato Toma ha parlato di come le due regioni siano complementari che possono coordinarsi molto facilmente.

Il Molise nella sua attuale perimetrazione vede interessati i territori di Bojano, Campochiaro, Campomarino, Carpinone, Larino, Pettoranello del Molise, Pozzilli, San Polo Matese, Termoli e Venafro.