Ricarica dei mezzi elettrici, installate due colonnine a Larino

LARINO. Entra in funzione anche a Larino la rete per il rifornimento dei mezzi elettrici: 2 infrastrutture (colonnine di ricarica) più una che sarà collocata in futuro, sono state installate dislocate sul territorio comunale. L'annuncio è stato effettuato dal sindaco, Giuseppe Puchetti.

«In particolare, una colonnina è stata posizionata al centro storico nello spazio pubblico del parcheggio. L’altra in adiacenza alla casetta dell’acqua nella zona camper della pineta comunale.

Un risultato possibile grazie all’accordo tra la nostra amministrazione ed Enel X, la nuova divisione del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, ai servizi digitali e all’illuminazione pubblica.

Un risultato importante nell’ottica della politica di efficienza energetica portata avanti con decisione dalla nostra amministrazione tesa al risparmio ma anche alla fruibilità dei mezzi elettrici che ora potranno avere anche a Larino colonnine per la ricarica».

