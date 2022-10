Zes Puglia-Molise, Toma a Bari: potenzialità enormi per nuove imprese sul nostro territorio

BARI. Zes Adriatica Puglia-Molise, burocrazia zero e agevolazioni fiscali per lo sviluppo del territorio: nuovo incontro stamattina alla Fiera del Levante di Bari con i vertici delle due Regioni, il Presidente ospitante Michele Emiliano e quello della Regione Molise Donato Toma. Con loro

Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari e Bat Francesco Paolo Bello, Partner Deloitte Legal e Manlio Guadagnuolo, Commissario straordinario del Governo della Zes pugliese molisana.Tema forte del dibattito l'istituzione dello Sportello Unico Digitale.

"Gli ottimi rapporti con il Presidente Emiliano e con la Regione Puglia sono stati immediati - ha esordito Toma nel suo intervento - Il rafforzamento della sinergia sulla Zes Adriatica ci consente di 'aprire' a nuovi insediamenti industriali importanti che ci permetteranno di valorizzare il nostro territorio.

"La Zona Economica Speciale - ha proseguito - permetterà alle imprese di avere risposte certe in tempi strettissimi grazie a una robusta semplificazione burocratica. Notevoli anche le agevolazioni fiscali. Puntiamo forte sull'arrivo di nuove attività imprenditoriali su questa particolare area produttiva.

"Per tutti i procedimenti a valere sul territorio molisano le strutture e i Dipartimenti sono stati allertati per garantire allo Sportello unico il rispetto dei tempi e le informazioni necessarie - é entrato nello specifico Toma -

In particolare, stiamo lavorando per creare le basi a un potenziamento delle aree di intervento nel Consorzio industriale di Termoli e per la zona franca doganale sulla quale riponiamo grandi aspettative per attrarre nuove aziende" ha concluso il Presidente della Regione Molise.