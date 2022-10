Silvia: la mia esperienza al Punto nascita è stata perfetta, invito le mamme a partorire a Termoli

TERMOLI. Di ieri la notizia della nascita del piccolo Leonardo Mastrogiuseppe, che ha allietato le famiglie Mastrogiuseppe e Cardamone. La madre Silvia, a corredo dell’esperienza avuta al Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli ha voluto esternare il proprio ringraziamento, nel solco di quelle testimonianze utili a corroborare la presenza del reparto sul nostro territorio. «In una settimana che ha visto accogliere un boom di nascite all’ospedale San Timoteo (almeno 13, ndr) volevo sottolineare e ribadire la necessità di un punto nascita nel basso Molise, ma soprattutto esprimere la mia gratitudine ad un reparto di cui troppo spesso e troppo facilmente sono stati sottolineati i punti deboli e mai quelli di forza.

Pertanto, vorrei ringraziare a gran voce tutta l’equipe medica che ha collaborato per la nascita del mio secondogenito, Leonardo. Primo fra tutti, un grazie al dottor Flocco, dottor Tannous e al dottor Pranzitelli che con grande professionalità, serietà e umanità hanno eseguito l’operazione, spalleggiati dalle ostetriche Erika e Carmela, precise, sicure ed attente in ogni fase del parto. Grazie alle infermiere anestesiste Alessandra e Angela, che con occhio vigile hanno seguito e attuato le indicazioni del dr Pranzitelli. Il tutto contornato da estrema empatia, accoglienza e sensibilità, rendendo anche un parto cesareo un momento lieto e sentito. Infine, un grazie al dottor Molinari, che ha seguito la mia gravidanza fino alla fine con accortezza e disponibilità, nonostante i tumulti e le incertezze delle ultime settimane. Il punto nascita di Termoli potrebbe essere motivo di vanto per la nostra regione, se solo si smettesse di ascoltare voci di scredito e disappunto, spesso senza fondamenta. Invito tutte le future mamme ad affidarsi ai nostri professionisti e alla nostra struttura ospedaliera con fiducia, sicurezza e, soprattutto, senza pregiudizio».