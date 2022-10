Un defibrillatore pubblico per cardio-proteggere San Giacomo degli Schiavoni

Un defibrillatore pubblico per cardio-proteggere San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Da oggi San Giacomo degli Schiavoni è un comune cardio protetto. Infatti è stato inaugurato il totem defibrillatore pubblico davanti al Municipio del centro bassomolisano.

Presenti il sindaco, il senatore Costanzo Della Porta, il vice sindaco e assessore al comune di san Giacomo Massimo Fiocchi che tanto ha pressato per avere questo importante attrezzo salvavita, Patrizia Colantuoni formatore BLSD della Misericordia di Termoli e Don Alessandro Sticca, che ha benedetto il totem.

Patrizia Colantuono a fine cerimonia d'inaugurazione ha tenuto una dimostrazione alle autorità e i cittadini presenti di come si usa il defibrillatore in caso di necessità e le prime importanti manovre di soccorso che possono salvare vite umane.





Il totem del defibrillatore è videosorvegliato ed è fornito di segnalazione acustica in caso di prelievo sia giustificato oppure inopportunamente proprio per poter risalire in ogni momento a chi ha fatto uso dello strumento.

Galleria fotografica