Lavori sul molisano centrale, possibili disagi

MOLISE. Continuano i lavori da parte di Molise Acque sull’acquedotto molisano centrale. Ai comuni di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli è arrivata un’altra comunicazione.

Con riferimento alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'Acquedotto Molisano Centrale geometra Domenico Montagano, acquisita al protocollo della Azienda Speciale Regionale Molise Acque in data 9 settembre 2022 protocollo n. 11812/2022 con cui si comunica che nel periodo 3-9 ottobre 2022 è urgente ed indifferibile la sostituzione delle valvole a triplo eccentrico all'interno del nodo 688 in agro del comune di Sant'Angelo Limosano, si comunica quanto segue:

a. al comune di Guardialfiera che alle ore 5 del giorno 24 ottobre 2022 si procederà alla sospensione del flusso idrico dall'acquedotto Molisano Centrale;

b. ai comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli che dalle ore 5 del giorno 24 ottobre 2022 si procederà alla riduzione del flusso idrico di circa 35+40%. Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella giornata del 27 ottobre 2022.

Il comune di Petacciato ha già preso provvedimenti.

“Dal 24 ottobre alle ore 5 fino al 27 ottobre, la Molise acque ridurrà il flusso idrico del 40% causa lavori di manutenzione sul molisano centrale.

I nostri tecnici monitoreranno costantemente il serbatoio e interverranno con chiusure mirate tali da non arrecare disagi alla popolazione.

Per evitare le fastidiose chiusure notturne si invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico.

Seguiranno aggiornamenti e avvisi in caso di disposizioni di chiusure notturne”.