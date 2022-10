Il progetto della struttura sociale "Dopo di noi" approda in Consiglio comunale

TERMOLI. Si comunica che il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 28 ottobre 2022 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2022 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Deliberazione di g.c. n. 223 del 09.09.2022: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) e al d.u.p. 2022/2024 - ratifica

2. Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e all'elenco annuale 2022, disposta con delibera di giunta comunale n. 220 del 09.09.2022 - ratifica.

3. Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - (art. 175, comma 2 d.lgs. 267/2000)

4. Struttura sociale "Dopo di noi" legge n.112/2016 - approvazione planivolumetrico per le aree site in contrada mucchietti art.10 e 19 del d.p.r. n.327/2001

5. Richiesta permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 380/2001, per la realizzazione della casa canonica, per la sistemazione dei locali pastorali e per l'ampliamento dell'aula liturgica con la realizzazione del battistero dell'attuale chiesa di sant'Antonio in Termoli.

6. Approvazione definitiva del piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) del comune di Termoli, capofila dei comuni di Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni

7. Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza del tar Molise n.59/2022 reg.ric. n.385/2021 - Sirio società cooperativa sociale

8. Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza del tribunale di Larino nrg.698/2018 – R.S.

9. Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza del giudice di pace di Termoli n.114/2022, n.r.g.588/2020, n. cron.768/2022 – P.C.

10. Riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. N. 267/2000 per la sentenza esecutiva n. 8 del 22/09/2020 per procedura fallimentare, relativa alla ditta la vigilanza sas e del socio astore pasquale

11. Riconoscimento debito fuori bilancio - negoziazione assistita contenente l'accordo raggiunto sull'istanza pervenuta al prot. N.4935 del 26/01/2022

12. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. N.267/2000

13. Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza del giudice di pace di Termoli n.177/2022, rep.n.124/2022 n.r.g.c.1060/2021, n. cron.1218/2022 - f. S.a.s.

14. Riconoscimento debito fuori bilancio - sentenza del giudice di pace di Airola, Benevento, n.820/2022, n.r.g.669/2021 - C.G.

15. Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza del giudice di pace di Termoli n.64/2022 r.g.c. n.40/2021 cron.n.461/2022 rep.n.37/2022 – M.V.