Arriva la novembrata con l'anticiclone di Halloween

TERMOLI. Temperature in leggero calo dopo il picco di sabato, quando poco prima di pranzo si sono sfiorati i 28 gradi anche a Termoli. Clima chiaramente innaturale per questa fase avanzata dell’autunno, ma è tutto grasso che cola, ci risparmia un salasso in bolletta, questo è sicuro.

Tuttavia, gli aficionados della tintarella ottobrina non dovranno disperare, è attesa anche la “novembrata”, con l’ingresso dell’anticiclone di Halloween.

Il caldo anomalo di questi giorni non cessa di finire. Le previsioni per il ponte di Ognissanti, prevedono e confermano ancora il bel tempo.

Ma se l’ottobrata è un evento ben noto, la novembrata no.

Quello che avverrà sotto il profilo meteorologico nei prossimi giorni avrà dell’incredibile. Dopo Scipione arriverà l’anticiclone di Halloween con la prima novembrata della storia. Mai come quest’anno l’alta pressione africana è stata la protagonista assoluta del tempo, non solo sull’Italia, ma anche sul resto del continente. In pratica, fatta eccezione per qualche breve periodo, è da metà maggio che l’anticiclone è sempre presente sul bacino del Mediterraneo e anche nei prossimi giorni non sarà da meno.

Saranno proprio le temperature ad essere le protagoniste. Nei prossimi giorni avremo delle anomalie di temperatura davvero pazzesche; fino a +6/+8°C su quasi tutta l’Italia. Questo significa che di giorno si raggiungeranno facilmente i 26-27°C da Nord a Sud, e sulle due Isole maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32°C nelle zone interne.

A spiegare l’incredibilità dell’evento della novembrata è Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.

«L’anticiclone, spiega Sanò, È lo stesso anticiclone africano che ha caratterizzato la caldissima estate di quest’anno. Mai come quest’anno l’alta pressione africana è stata la protagonista assoluta del tempo, non solo sull’Italia, ma anche sul resto del continente. In pratica, fatta eccezione per qualche breve periodo, è da metà maggio che l’anticiclone è sempre presente sul bacino del Mediterraneo e anche nei prossimi giorni non sarà da meno e le temperature registreranno valori davvero eccezionali per il periodo».

Anche il colonnello Mario Giuliacci, sul suo blog meteogiuliacci.it ha spiegato come la novembrata possa comportare dei rischi.

«Siamo in un periodo stabile, ma il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi, estremamente difficili da prevedere, ma spesso forieri di danni e tragiche conseguenze. I temporali severi che potrebbero insistere molte ore sempre sulle stesse zone: ma vediamo i motivi principali di tali pattern.

A livello europeo, i pericoli maggiori si originano sempre quando un'alta pressione sui Balcani impedisce alle perturbazioni di traslare verso est-sud-est, lasciando fermi i temporali ostinatamente sui nostri territori. Si tratta di una delle configurazioni meteo più insidiose e pericolose per il nostro Paese, non cosi infrequente tra settembre e dicembre. L’Autunno è una stagione dove è facile che si creino certi pattern, pertanto bisognerà vedere se si innescheranno i famigerati temporali autorigeneranti. Purtroppo codesti fenomeni non si possono prevedere con anticipo, ma solo qualche ora prima: ecco spiegato il motivo delle allerte meteorologiche, che non si devono sottovalutare né deridere. E lo spieghiamo qui, che siamo in una fase di relativa calma».