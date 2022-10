Trasferta romana con cinghiale, la disavventura di una famiglia termolese

Famiglia termolese sotto scacco del cinghiale a Roma

TERMOLI. Una volta un vecchio adagio recitava “ogni mondo è paese”, stavolta, declinando il proverbio in verbo ungulato possiamo dire “in ogni paese il cinghiale” e se il paese è una grande città come Roma, beh, le cronache sono evidenti, anche materia di polemica elettorale e virali sui social, con foto e video.

Ma c’è anche una testimonianza diretta, quella di una famiglia termolese, che partita dalla zona “battuta” dai cinghiali anche in riva all’Adriatico, si è recata nella capitale per motivi personali.

Dovendo sfruttare una colonnina di ricarica elettrica dell’auto, hanno trovato un impianto in una zona semiperiferica, nelle vicinanze di una trattoria, evidentemente preda di grossi esemplari di cinghiali, come quello che davanti a un cassonetto dell’immondizia ha di fatto tenuto in ostaggio i nostri concittadini, che sono stati costretti a restare in macchina.