Azienda di soggiorno e turismo presente alla Borsa Mediterranea di Paestum

TERMOLI. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell’ambito del Programma “Le Autentiche Emozioni del Molise” della Regione Molise, sarà presente alla XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma a Paestum da giovedì 27 a domenica 30 ottobre 2022.

L’evento si svolgerà presso l’ex Tabacchificio Cafasso. Sono 150 gli espositori di cui 17 territori regionali, 12 Regioni, il Ministero della Cultura con i Parchi e Musei autonomi, 20 Paesi Esteri tra cui per la prima volta Arabia Saudita, Libano, Palestina, la Macedonia greca e il ritorno di Cina, Cipro, Spagna. In questa edizione sono previste 100 conferenze di cui 50 tra incontri e laboratori a cura del Ministero della Cultura, che si svolgeranno in 5 sale in contemporanea con 500 relatori, tutte in presenza.

Il Molise con l’Aast sarà presente con uno stand tecnologico caratterizzato da Totem e riferimenti ai siti archeologici molisani, in collaborazione con il Polo museale del Molise, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, l’Università.

Nello spazio espositivo regionale sarà attivo un gruppo di professionisti tra cui personale dell’Aast.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, in vista della manifestazione, ha dato il via ad una serie di sinergie con enti e associazioni del territorio per presentare proposte di grande interesse e rilevanza alla Bmta.

I siti archeologici presenti in regione, dal Basso all’Alto Molise, rivestono un’importanza rilevante nel panorama italiano e saranno sempre di più promossi e valorizzati.

