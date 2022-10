"Bevi responsabilmente", intesa tra esercenti e magistrati

CAMPOBASSO. FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi e ANM, l’Associazione Nazionale Magistrati presentano il 26 ottobre a Campobasso “Bevi Responsabilmente”, il progetto che tocca le principali città italiane per diffondere e promuovere la cultura del divertimento sano e responsabile, coinvolgendo sia i Pubblici Esercizi sia i giovani delle scuole professionali, grazie al coinvolgimento della rete nazionale degli istituti professionali Re.Na.I.A.

L’iniziativa Bevi Responsabilmente ha l’obiettivo di creare un’alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabile per promuovere consapevolezza e buone pratiche sia nei confronti dei clienti, in particolare i più giovani, sia dei gestori e dipendenti di bar e ristoranti coinvolti nell’attività di somministrazione.

Nella tappa molisana, dopo i saluti iniziali del Presidente Fipe Confcommercio Molise Carlo Durante, sono previsti dei focus del magistrato Roberta D’Onofrio, del responsabile Area legale Fipe Concommercio Giulia Rebecca Giuliani e del direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia. Previsti gli interventi, inoltre, di funzionari e vertici delle Prefetture e delle Questure di Campobasso e Isernia, nonché dei sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli, nonché dell’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno. Le conclusioni sono affidate al presidente Confcommercio Molise Paolo Spina, modererà l’iniziativa Roberto Calugi, direttore generale Fipe Confcommercio.

“Bevi responsabilmente – afferma il presidente Paolo Spina - è la buona risposta a comportamenti inadeguati, alle violazioni delle regole e degli orari, ai consumi incontrollati e poco attenti alla qualità, all’eccessiva facilità di accesso all’alcol, tutte pratiche che vanno sotto il nome di mala movida, fenomeno dilagante in molte piazze d’Italia”.

Bevi responsabilmente promuove la cultura per un divertimento responsabile e moderato e punta a diffondere una serie di buone pratiche da adottare per limitare e prevenire le smoderatezze dovute al consumo eccessivo di alcol. L’attenzione dei Pubblici Esercizi deve essere massima, affinché si arginino comportamenti pericolosi e dannosi per le persone e la società. Maggiore informazione e formazione e lotta all’abusivismo commerciale per diffondere legalità e consapevolezza.

PROGRAMMA

Mercoledì 26 ottobre ore 14:30

Confcommercio Molise Contrada Colle delle Api z.i. snc – 86100 Campobasso

Sala Franco Tomaro

Saluti

Carlo Durante – Presidente FIPE Confcommercio Molise

Focus

Roberta D’Onofrio – Magistrato Campobasso

Giulia Rebecca Giuliani – Area Legale, Legislativa e Tributaria FIPE –Confcommercio

Irene Tartaglia – Direttore Confcommercio Molise

Interventi

Carmencita Mastroianni – Funzianaria della Prefettura di Campobasso

Liliana Maiole – Funzionaria della Prefettura d’Isernia

Vito Montaruli – Questore di Campobasso*

Rosa De Gregorio – Vice Questore Vicario della Questura di Isernia

Roberto Gravina – Sindaco di Campobasso

Federica Vinci – Vice Sindaco di Isernia

Francesco Roberti – Sindaco di Termoli

Vincenzo Cotugno – Assessore al Commercio e Turismo della Regione Molise

Conclusioni

Paolo Spina – Presidente Confcommercio Molise

Modera

Roberto Calugi – Direttore Generale FIPE Confcommercio