Generazioni rampanti: l'incontro con Valentina Salierno

TERMOLI. Alla scoperta delle nuove generazioni con la rubrica giovani rampanti: Continua la nostra inchiesta alla ricerca dei ragazzi talentuosi che hanno intrapreso strade professionali alternative e differenti, al di fuori dei confini regionali.

Dopo Vanessa Porreca e Michela Nardella, abbiamo incontrato "virtualmente" Valentina Salierno, ventiquattro anni, che vive a Parigi e con la quale abbiamo fatto quattro chiacchiere per conoscere un po’ meglio il suo percorso di studi e di vita. Studentessa a Parigi e appassionata di ricerca storica e di arte. Ma la stessa è una componente fondamentale nella vita di Valentina, non per questo vive in una città così piena di bellezza. Da qui anche le sue collaborazioni lavorative che sono tutte volte alla conoscenza della stessa.

Ma recentemente, data la passione a tutto tondo per la cultura ha pubblicato con Albatros edizioni il suo primo libro di poesie, dal titolo: “Genealogia di un essere”. Anche questa scelta di Valentina è stata ponderata perché è davvero raro trovare una ragazza così giovane che sceglie un percorso arduo come la poesia.

