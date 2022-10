Vetrinisti e visual europei, Pasquarella resta presidente

PETACCIATO. L'associazione Vetrinisti & Visual Europei si è ritrovata per le nuove cariche istituzionali per il terzo quinquennio 2022/2027 il 24 ottobre alle ore 10, presso Intersystem Group c/o Commercity a Roma per la proclamazione della nuova Presidenza, nuovo consiglio e consegna delle nuove deleghe.

La giornata è iniziata con il saluto del Presidente uscente Cavalier Giuseppe Marco Pasquarella, subito dopo si è formato gli scrutatori con il Presidente di seggio per aprire le schede arrivate sigillate per poi scrutinarle e scoprire con il conteggio la nomina del nuovo Presidente e la sua presidenza formata dal vice presidente e segretario e tutto il nuovo consiglio con le deleghe territoriali regionali e nazionali.

La presidenza sarà così formata:

Presidente Cavalier Giuseppe Marco Pasquarella di Petacciato, votato per la terza volta, con deleghe Responsabile Molise Tesoreria Istituzioni enti formazione fiere eventi.

Vice Presidente Architetto Stefania Picchi, Delegato Lazio e Responsabile rapporto Fiere internazionali e filiera per il centro.

Segretario Monica Cavicchioni, Delegato Emilia Romagna e Responsabile rapporto filiere aziende e fiere Nord

Inoltre sono state consegnate deleghe importanti per la crescita dell’associazione. Maria Teresa Pelosi, delegato Lombardia e Responsabile Eventi Nazionali ed Estero Food e non Food, Stefano Lopardo, Presidente commissione Artistica e Resp. Fiere Centro Mostre e Concorsi, Valentina Gasperini, Vice Presidente Commissione Artistica e delegato rapporto territoriale di competenza Regionale, Katiuscia Ciarleglio, responsabile Comunicazione Marketing web e Blog e Delegato rapporto territoriale di competenza, dottor Francesco Pettinato delegato Sicilia e Vice Responsabile Comunicazione Marketing e web. Consigliere Esterno professor Alessandro Faruffini, delegato speciale per la Storia dell’Immagine e consigliere Esterno avvocato Luciano Fanti per le problematiche associative

Il Presidente cavalier Giuseppe Marco Pasquarella rieletto per la terza volta consecutiva molisano di Petacciato ha provato tanta emozione ha rilasciato queste parole “Tantissima emozione in me se mi hanno dato ancora fiducia forse perché ho lavorato bene portando sempre più in alto l’associazione Vetrinisti & Visual Europei ".

Dopo questo commento a caldo il neo Presidente si è detto pronto a rimettersi in gioco con moltissimi cambiamenti da fare con tutta la squadra dei neo eletti lavorando con le competenze assegnate ai vari delegati del consiglio e presidenza. Tanti gli obbiettivi futuri dell’associazione Vetrinisti & Visual Europei che vedranno la crescita e l’innovazione. Tantissime idee sono nate nel nuovo consiglio. Il Presidente Cavalier Pasquarella augura buon lavoro a tutti gli eletti nella presidenza e del nuovo consiglio.

Galleria fotografica