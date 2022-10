Romagnuolo: "Un confronto per far risalire la china al Molise"

CAMPOBASSO. Il Molise, purtroppo, sta pagando le conseguenze dell’emergenza economica e sanitaria, crisi che già prima della pandemia affliggevano il territorio ma che adesso si sono acuite. Una condizione sconfortante alla quale si aggiunge un evidente spopolamento, sempre più consistente, così come evidenziato dai dati Istat: si contano oggi meno di 300mila abitanti in tutto il territorio molisano.

"Un quadro della situazione poco confortante che - ha rimarcato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo - non è migliorato nonostante tutti gli interventi economici messi in campo dal Governo regionale e da quello nazionale. A servire sono degli interventi mirati, volti a creare forza lavoro, valorizzando le peculiarità e la vocazione delle nostre aree. Per questo, ho presentato un ordine del giorno, approvato in occasione dell’ultimo Consiglio regionale.

Ho sollecitato – ha aggiunto Romagnuolo – la convocazione di un tavolo di discussione, aperto alla politica, alle parti sociali ed imprenditoriali, alle associazioni e alle confederazioni molisani. Solo attraverso un confronto collaborativo e puntuale – ha concluso la consigliera – sarà possibile vedere risalire la china al nostro Molise”.