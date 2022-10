Il comandante della divisione "Ogaden" Rispoli in visita nel Molise

CAMPOBASSO. Il comandante interregionale “Ogaden” in visita al comando provinciale Carabinieri: il generale di corpo d'armata Andrea Rispoli incontra il personale e le Autorità.

Nella mattinata odierna l'alto ufficiale ha visitato il comando provinciale Carabinieri di Campobasso. L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso Colonnello Luigi Dellegrazie, dagli Ufficiali della sede e delle Compagnie dipendenti, da una ristretta rappresentanza di militari e dal responsabile regionale e provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Anfor.

Il Generale Rispoli ha incontrato il personale, esprimendo la piena soddisfazione per le attività dell’Arma in Provincia e si è trattenuto con gli Ufficiali per il briefing.

Al termine degli incontri presso il Comando Provinciale, il Generale Rispoli ha proseguito la sua visita nel capoluogo incontrando il Prefetto della Provincia di Campobasso e le massime cariche giudiziarie per un breve e cordiale saluto istituzionale. Il Generale prima di terminare la sua visita in Molise ha voluto incontrare la Sig.ra Lucia Tamilia, vedova del Carabiniere Elio Di Mella M.o.m.c. e il figlio Luca.

Inoltre, sempre oggi, il vicario reggente della Prefettura di Campobasso Elvira Nuzzolo, ha ricevuto il comandante interregionale Rispoli. L’incontro è stato l’occasione per confermare il rapporto di proficua collaborazione istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri e l'Ufficio di Governo.

