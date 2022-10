Comuni del basso Molise in "Consorzio" per dare la svolta al fenomeno del randagismo

TERMOLI. Nota a margine tutt'alto che irrilevante, quella che abbiamo attinto nel pomeriggio di ieri, in municipio, in concomitanza della cerimonia di consegna del premio "Fratino d'oro", conferito dall'associazione Ambiente Basso Molise all'amministrazione di via Sannitica.

Sempre in materia di tutela della salute e della biodiversità, ma in un campo "spinoso" come quello del randagismo, fenomeno purtroppo che spesso si deve alla malsana abitudine di abbandono dei cani da parte di chi ritiene abbiano concluso il loro ciclo di animale da compagnia nei rispettivi ambiti, passi in avanti compiuti ieri mattina, proprio in comune.

Riunito un tavolo tecnico che ha visto Regione, istituto Zooprofilattico e comuni del basso Molise protagonisti di una concertazione finalizzata alla creazione di un canile consortile, che abbia l'onere di sottrarre incombenze ai singoli enti locali.

Come ha spiegato l'assessore all'Ambiente Rita Colaci, il mantenimento dei cani al canile sulle piane di Larino costa a Termoli 80mila euro l'anno, ma ora al di là di perseguire l'obiettivo di un risparmio economico, il vero progresso sarebbe quello di realizzare un canile a stabulazione libera, ossia, con gli animali fuori dalle gabbie, per concedere loro una vita più dignitosa.

Questo il progetto che vede in sinergia gli enti che hanno preso parte al tavolo tecnico e c'è da sperare che vada a buon fine.