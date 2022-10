Consegnate le 500 mail art alla comunità di San Giuliano di Puglia

Per non dimenticare mer 26 ottobre 2022

La consegna delle mail art alla comunità di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Primi momenti significativi nella terza decade del mese di ottobre, che culminerà lunedì prossimo con le celebrazioni del ventennale del sisma di San Giuliano di Puglia: una giornata della Memoria che si preannuncia di grande significato e altrettanta emozione. Ieri mattina, tornando al primo anniversario della tragedia, nel 2003, da un'idea di Renato Marini, il Centro Culturale “Il Campo” di Campomarino, sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fu organizzata la grande mostra 500 artisti nell'arcobaleno degli angeli. Fu il risultato dell’invito della Mail–Art “la grande arte pensa a San Giuliano di Puglia”: oltre 500 artisti da tutto il mondo parteciparono inviando le loro opere in forma di cartoline, che sono state esposte, per una sola volta dal 26 al 31 ottobre 2003, nel Palazzetto dello Sport di San Giuliano di Puglia. Conclusa la Mostra, le oltre 500 opere sono state riposte in un baule.





Adesso, dopo tanti anni di oblio questo enorme patrimonio di solidarietà in forma d’arte è stato donato alla comunità di San Giuliano di Puglia. Domenica mattina, alle ore 11, presso la sede del “M3TE” (Museo Multimediale della Memoria del Terremoto e della Mail Art di San Giuliano di Puglia), il Centro Culturale “IL Campo”, custode delle cartoline originali della Mail-art, è stato consegnato lo scrigno con le opere. Alla cerimonia hanno preso parte l’artista Renato Marini, le autorità locali, col sindaco Giuseppe Ferrante e una rappresentanza del comitato vittime. Intanto, l’amministrazione comunale ha anche reso noto il programma delle celebrazioni, che partiranno il 29 ottobre. Il 29 ottobre alle ore 9 ci sarà la Giornata dedicata ai bambini presso il centro polifunzionale, il Museo di Telos edizioni. Il 30 ottobre alle ore 17 il Premio letterario “Le fiabe dedicate agli Angeli di San Giuliano” di Paolo Cortopassi presso il centro polifunzionale. Alle ore 18 la presentazione del Podcast film documentario e interviste di Pino Ciociola. Il 31 ottobre alle 11:32, orario in cui avvenne il sisma, ci sarà un momento di raccoglimento e preghiera scandito dai rintocchi della Campana degli Angeli presso il cimitero comunale dove verrà depositata una corona di fiori presso il Parco della Memoria. Alle ore 16 ci sarà il focus su edifici scolastici e fondi Pnrr, dopo 20 anni da San Giuliano cosa è cambiato? Di Tony Nira, giornalista di Avvenire presso il centro polifunzionale.

Alle 16:45 saranno consegnate le targhe della Solidarietà ai sindaci italiani e alle 17 la Santa messa in chiesa Madre. Alle 18:45 Claudio di Ruzza, procuratore presso il Tribunale dei minori di Campobasso, presenta il suo libro “Disastri italiani”, della casa editrice La Compagnia del Libro.

Modera l’incontro Michela Mancini giornalista di Radio Rai. Intervengono il sindaco Giuseppe Ferrante, Francesco Roberti presidente della provincia di Campobasso, Nicola Morra ex presidente dell’Antimafia coordinamento nazionale “Noi non dimentichiamo” e Antonio Morelli presidente “Comitato vittime della scuola”. Alle ore 20 una fiaccolata “Percorso della Memoria”.

Il 1° novembre alle ore 11 una messa solenne sarà celebrata in chiesa Madre.

