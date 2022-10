Interventi Mibact alle Isole Tremiti, si accendono i riflettori dell'Anac

ISOLE TREMITI. I riflettori dell’Anac si sono accesi sulle Isole Tremiti. Il presidente Giuseppe Busia ha pubblicato un atto con cui pone rilievi procedurali in ordine agli interventi realizzati con il finanziamento Mibact di circa 20 milioni di euro in attuazione del Piano stralcio cultura e turismo nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

Nota di definizione ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all’Autorità dagli articoli 211 e 213 del D.lgs. 50/2016 si chiedevano a Codesta stazione appaltante informazioni in merito all’utilizzo del finanziamento da parte del Ministero per i beni culturali di 20 milioni per la riqualificazione di alcune aree delle Isole Tremiti. Nello specifico si invitava a fornire una tabella excel con indicazione dell’intervento, della modalità di affidamento dei lavori, dell’affidatario e degli ulteriori soggetti partecipanti alle distinte procedure selettive, l’importo del contratto e quello effettivamente liquidato all’impresa a lavori completati, con specificazione altresì, dell’ufficio competente, del dirigente e del Rup dell’intervento, e con richiesta, per ogni intervento, di una breve relazione esplicativa, in cui si desse atto dei servizi tecnici affidati, dei componenti delle commissioni giudicatrici, e dello stato di avanzamento di lavori.

Con nota acquisita al prot. Anac con il numero 18612 del 14.03.2022 si forniva il riscontro a firma del Rup non allegando le tabelle Excel richieste, bensì 18 schede in formato pdf non elaborabile, una per ognuno degli interventi oggetto della presente indagine, mancanti delle relazioni esplicative e soprattutto dello stato di avanzamento delle varie procedure.

Dalla breve nota di riscontro è emerso che il Responsabile del Servizio Tecnico ha svolto il ruolo di Rup in tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori e di servizi tecnici dei 18 interventi. Dall’analisi della documentazione acquisita e da ulteriori ricerche effettuate sul sito web della stazione appaltante si è potuto inoltre rilevare che il Rup e Responsabile del servizio ha svolto il ruolo di componente della commissione giudicatrice in quasi tutte le procedure di affidamento di servizi tecnici, e di segretario verbalizzante in quelle di lavori dei 18 interventi posti in essere.

Il medesimo soggetto inoltre, in qualità di Rup ha svolto l’incarico di commissario monocratico nell’ambito di tutti gli affidamenti diretti puri o con richiesta di preventivi nonché delle procedure negoziate aggiudicate con il criterio del minor prezzo di appalti di lavori e servizi tecnici di tutti i 18 interventi.

Pur dovendosi escludere un’incompatibilità automatica delle funzioni di Rup con quelle di commissario di gara, nel caso di specie appare chiaro che lo svolgimento ripetuto e continuo di tali incarichi in un numero rilevante di procedure abbia comportato un’indebita commistione di funzioni, in spregio ai principi di trasparenza e imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa.

Al riguardo l’articolo 77 comma 4 D.lgs. 50/2016 dispone che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura, in quanto i commissari non dovrebbero aver svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto al fine di garantire la separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte.

In un’interpretazione più chiarificatoria si collocano le Linee Guida Anac n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” secondo cui “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

In maniera conforme si esprime anche il giudice amministrativo secondo cui “chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta. Il che conferma l’assunto secondo cui il ruolo di R.U.P. con le funzioni di presidente o componente della Commissione è precluso allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi” (Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2019 n. 1387; in tal senso anche Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6082).

In assenza, comunque, di un’automatica incompatibilità, come previsto dalla norma, spetta alla stazione appaltante la valutazione in merito all’attività svolta dal Rup al fine di evitare possibili effetti distorsivi e favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di un soggetto che è già intervenuto nella procedura.

In base a quanto sopra esposto, come deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 12 ottobre 2022, si comunica la definizione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, invitando codesta stazione appaltante a voler tener conto di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione, in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della normativa, con particolare riguardo alla nomina del Rup quale commissario e al principio di rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici. Si invita, inoltre, la stazione appaltante a comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota, gli aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dei lavori.