Dai banchi di scuola in collegamento con la nave oceanografica "Nautilus"

“Noi e il mare, un legame di continuità”

TERMOLI. Diversi gli incontri all’istituto comprensivo Schweitzer riguardanti il progetto “Noi e il mare, un legame di continuità”, che coinvolge le classi terze delle medie.

Nell’aula Schiavone collegamento via Skype con la nave oceanografica Nautilus, attualmente operante al largo delle isole Hawaii.

Dall’altra parte, a rispondere la biologa marina Tania Pelamatti Bresciana (ricercatrice dell'Ispra ed esperta di inquinamento da microplastiche) ai ragazzi ha parlato di cosa sia una nave da ricerca, mostrando anche video e immagini della strumentazione di bordo utilizzata nelle indagini (ad esempio Rov e sottomarino per le alte profondità) e degli organismi filmati (molluschi, crostacei, pesci e cetacei); successivamente spiegherà il suo ruolo a bordo e le attività di ricerca in cui è coinvolta nell'ambito dei progetti di National Geographic in collaborazione con Ocean Exploration Trust.





A sorpresa è apparso al fianco della dottoressa Tania un personaggio famosissimo nel campo dei ricercatori marini Roberto Ballard che il 1° settembre 1985 scopri sul fondo del mare il relitto più famoso quello del Titanic uno scoop notevole.

La parte finale del collegamento è stata riservata alle domande degli studenti, che hanno avuto la possibilità di parlare con una vera e propria scienziata delle loro curiosità inerenti al mare, alla biologia, all'inquinamento e ai metodi per contrastarlo. Questo evento è stato coordinato dal prof. Roberto de Camillis e si inserisce all’interno del progetto di continuità e orientamento coordinato da me e dall’insegnante Celeste Ferro.





Galleria fotografica