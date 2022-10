Punto nascita e sanità nel basso Molise, «Osservazioni e diffida al Pos di Toma»

Conferenza stampa della Casa dei diritti sul Pos2022-24

TERMOLI. Non si ferma la battaglia della Casa dei diritti di Termoli, rappresentata dall’avvocato, onorevole Laura Venittelli.

La “casa dei diritti”, da anni impegnata sui temi riguardanti la sanità, nella mattinata di oggi, mercoledì 26 ottobre, ha indetto una conferenza stampa per parlare del punto nascita e dell’emodinamica di Termoli, al centro della cronaca del basso Molise.

La questione relativa alla pubblicazione del Pos2022-24 non piace a nessuno.

«Il tavolo tecnico con i ministeri dell’economia e delle finanze, con quello della salute e con i tecnici che stanno seguendo la vicenda che riguarda il Molise, sono stati, da noi, citati in giudizio per la questione dell’emodinamica di Termoli” ha dichiarato la Venittelli.

Il Molise ha il primato di essere commissariata dal 2007.

“Ogni anno si continuano a fare debiti e nonostante siano arrivate risorse per l’emergenza Covid, noi siamo ancora in deficit. Siamo riusciti a ottenere una sentenza: il prossimo Pos devi mettere le cose in sicurezza. Questo è stato deciso per il commissario. Il commissario deve far rispettare i criteri della modernità e che soprattutto la rete del 118 sia una rete moderna. Deve assumere emodinamisti. Deve tutelare il paziente.

Il tavolo tecnico ha sancito queste regole il 3 agosto 2022.

Il tavolo tecnico, in parole povere, dice a Toma ‘non ci hai fatto per venire nessun dato rispetto a come vuoi mettere, diciamo così, in campo iniziative adeguate per la rete delle emergenze- urgenze. Cosa hai fatto per le emergenze cardiologiche’. Roma dice che i soldi sono stati stanziati. Toma che ci hai fatto?

Mancano 1200 figure professionali. Com’è possibile? Ci sono 384 medici, oltre 350 operatori sanitari e poi gli amministrativi e invece manca tutto. Soprattutto i primari.

Chi ci viene in Molise con queste organizzazioni? I concorsi rimangono vuoti. Chi ci viene qui?

Non fai tutto questo, non metti in campo medici, primari, contratti e ti accanisci sull’emodinamica e sul punto nascita di Termoli.

Noi abbiamo diffidato contestualmente il presidente Toma. Se sopprimi il punto nascita di Termoli noi non ci fermeremo qui. In qualche modo lo capirai dove possiamo arrivare».

