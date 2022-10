Covid, in Molise 96 contagi e 89 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nuovo decesso in Molise nelle ultime 24 ore, si tratta di un 82enne di Termoli, che era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli. Due i nuovi ricoveri, da Isernia in Malattie infettive del Cardarelli, sempre e di Campobasso in Terapia intensiva.

Due anche i dimessi, sempre nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, di Termoli e Trivento.

I guariti sono stati 89, di cui 2 a Termoli; i contagi sono 96, di cui 14 al molecolare Asrem su 332 tamponi refertati, e 82 da test rapidi, su 265 antigenici effettuati. A Termoli 14 nuovi positivi, tutti all'antigenico.