«Contributi a fondo perduto per nuove attività o trasferire la residenza»

TAVENNA. «Contributi a fondo perduto per avviare nuove attività o trasferire la residenza». È quanto ha deciso l'amministrazione comunale di Tavenna.

Prosegue, dunque, l'impegno del sindaco Paolo Cirulli e della sua maggioranza nel voler ridare il decoro che merita al paese attraverso la riqualificazione di varie aree, ed inoltre comunicano che per la lotta contro lo spopolamento, hanno ottenuto dal fondo di sostegno per i comuni marginali, un finanziamento complessivo di circa 144.000 euro.

Per questa prima annualità, l'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a circa 48.000 Euro.

A chi trasferirà la propria residenza e dimora abituale nel comune di Tavenna, verrà concesso un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile pari a 5.000 euro.

Altro contributo anche a chi avvierà una nuova attività commerciale, artigianale e agricola purché abbiano l'unità operativa ubicata nel comune di Tavenna.

L'avviso pubblico e i modelli per compilare la domanda per ottenere la concessione del contributo, da presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2022 sono presenti sull'Albo Pretorio del comune, o sulla pagina Facebook comune di Tavenna.