“Screening oncologici", la Lilt porta la prevenzione in fabbrica

Screening oncologici: l'intervista al dottor Giovanni Fabrizio

TERMOLI. La sperimentazione di screening oncologici femminili nelle donne al lavoro allo stabilimento Stellantis novità nella campagna promossa dalla Lilt e resa nota nell'ambito dell'iniziativa che ha fatto da summa della sessione autunnale di prevenzione "Ottobre Rosa".

Proprio per questo mese di ottobre che rappresenta il cosiddetto “mese del nastro rosa” è stato riproposto lo screening mammografico per le donne. Il tutto inserito nell’ambito della campagna nazionale Lilt for woman 2022.

Un incontro nutrito di relatori e pubblico per mettere in luce le problematiche derivanti da un tumore alla mammella, ma anche l’importanza della prevenzione, che rimane uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro il tumore.





Presenti alla tavola rotonda: il dottor Giovanni Fabrizio della Lilt di Campobasso e direttore pastorale della salute della diocesi Termoli-Larino che ha introdotto il tema del convegno; il dottor Francesco Carrozza, direttore del reparto di oncologia dell’ospedale di Termoli e la dottoressa Giuliana Maria, responsabile del consultorio sanitario di Termoli che hanno entrambi moderato l’incontro. Presenti anche il dottor Angelo Marcheggiani, coordinatore regionale per gli screening oncologici della regione Molise; la dottoressa Giovanna Picciano, coordinatrice ostetrica del consultorio familiare dell’Asrem di Campobasso e Bojano; il dottor Giovanni Della Valle, responsabile di chirurgia senologica Breast Unit Asrem.

Si sono susseguiti gli interventi del dottor Gianluca Coppola, dirigente medico Breast Unit Asrem; della dottoressa Eleonora Torio dietista della Lilt di Campobasso; della dottoressa Caterina Delia, ostetrica del consultorio familiare di Termoli; della dottoressa Dora Muheim, ostetrica del consultorio familiare di Termoli e i lavori sono stati chiusi dalla dottoressa Carmela Franchella presidente della Lilt associazione provinciale di Campobasso.

Nell’incontro si è parlato della diagnosi e quindi l’indirizzo verso la definizione di una patologia di cui si avvertono i sintomi. Gli screening hanno la capacità di scoprire i sintomi di un tumore. L’obiettivo è sempre quello di curare tempestivamente una patologia con lo scopo di arrivare in poco tempo alla guarigione completa e al ritorno delle attività quotidiane di una persona. La lega dei tumori si occupa proprio di comunicare anche l’importanza della prevenzione oncologica da circa vent’anni. Un braccio della stessa pastorale è legato alla stessa.





Per la prevenzione mediante gli screening la nostra regione si è posta agli stessi livelli di tante altre regioni, perché gli screening sono un elemento cruciale e fondamentale per la prevenzione in oncologia. Come strumento, il primo passaggio è l’intervento chirurgico - che è la prima base per una guarigione totale - ma anche poi la chemioterapia. Dallo scorso anno nella nostra regione è possibile fare i test genomici -per valutare e prevedere se una persona operata per una neoplasia legala alla mammella debba fare oppure no la chemioterapia- e questo è un altro risultato importante in un contesto già difficile come una diagnosi di tumore.

Lo screening ha proprio il ruolo di effettuare esami a tappeto su tutta la popolazione, creando un vero e proprio intervento di sanità pubblica e rientrano così nei L.E.A.

Sono di tre tipi gli screening effettuati in Italia: quello per il cancro della mammella, quello per il tumore del collo dell’utero e infine quello relativo al cancro del colon-retto.

Galleria fotografica