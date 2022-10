Contributi integrativi per gli affitti, pubblicato il bando a Termoli

TERMOLI. Approvato con determinazione dirigenziale n. 2309 due giorni fa, è stato pubblicato ieri, a firma del dirigente Marcello Vecchiarelli, il bando per l’erogazione di contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all' art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n° 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

L'iniziativa è a cura dell'assessorato alle Politiche sociali, guidato da Silvana Ciciola.

Al Bando possono partecipare i cittadini- conduttori titolari di contratto di locazione pubblico e/o privato, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili.

1. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che, a pena di esclusione, alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Legge 06/08/2008, n.133 art.11, comma 13);

b) Residenza anagrafica nel comune di Termoli e nell’alloggio locato per il quale si richiede il contributo;

c) Non titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art.2 lett. c della L.R. 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

d) Di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi di imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98;

e) Titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (dichiarazione 2022 anno d’imposta 2021):

D1 – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di 13.633,10 euro corrispondente all’importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%;

D2 – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di €.15.076,63 corrispondente all'importo regionale vigente per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile del nucleo familiare, non inferiore al 24%.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, e/o diversamente abili (invalidità superiore al 66%) i limiti sopra indicati, relativamente all’imponibile complessivo come previsto al punto D1 e D2, saranno innalzati fino al massimo del 25%;

Ai sensi dell’art.10 del DPR n. 403/98, l’attestazione dell’handicap psico-fisico permanente verrà attestato in riferimento all’art.3 della Legge 104/92 e non da altra documentazione.

Per l'accertamento del requisito minimo di cui alla precedente lett.e), il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali prima della data di emanazione del presente bando ed il valore del canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell’imposta di registro.

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 13 luglio 2022, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art.11 della legge 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art.1, comma 4 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 che presentino un autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

f) Il contributo previsto dall’art.11 della legge 431/98 non può essere cumulato con altri contributi pubblici erogati per le stesse finalità.

Si precisa che i percettori del Reddito di cittadinanza, a norma del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 13 luglio 2022, è possibile, per l’anno 2022, procedere in ogni caso alla presentazione della domanda per contributo di cui all’art.11 della Legge 431/98, tuttavia i contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza. I Comuni, pertanto, successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

g) Titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato e rinnovato presso l’Ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di Termoli destinato ad uso abitativo primario;

h) Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 550,00 (cinquecentocinquanta);

i) Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A1(abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli).

l) essere in regola con il pagamento del canone di locazione; la regolarità può essere autocertificata al momento di presentazione della domanda e va dimostrata per tutto l’anno 2022 entro il 15/01/2023, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’ente, pena l’esclusione dal beneficio.

La mancata presentazione entro il 15 gennaio 2023 della suddetta documentazione o la produzione di documentazione incompleta (es. mancanza di una sola mensilità) comporta la rimodulazione della graduatoria definitiva.

I requisiti suddetti dovranno essere riferiti a tutti gli utilizzatori dell’alloggio.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

La presentazione delle domande dovrà avvenire inderogabilmente entro il 24 novembre 2022 alle ore 12:00. Per le domande inviate con raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.