Caro bollette, chiudono attività in paese

GUGLIONESI. Il caro bollette non lascia scampo. I prezzi dei consumi lievitano, gli affitti sono insostenibili e a pagarne le conseguenze sono padri di famiglie che non arrivano a fine mese. Così avviene anche per le attività commerciali. E Guglionesi ne sa qualcosa. Saracinesche chiuse e cartelli esposti: Affittasi.

La consigliera di minoranza del comune di Guglionesi, Giuliana Senese, sulla sua pagina Facebook ha scritto quanto segue.

«Il caro bollette si abbatte sui piccoli negozi, soprattutto nei piccoli paesi, ancor di più se per produrre il manufatto ti avvali di energia.

Una vera emergenza, non procrastinabile.!!!

Tra i tanti amici, devo annoverare anche i miei familiari: chiude a Guglionesi il panificio. TULIPANO, che ci ha deliziato dei suoi prodotti da forno per oltre dieci anni. Il panettiere sempre attento agli ingredienti, a cominciare dal grano, all'olio, ai pezzettini di pomodoro e quant'altro serviva, per un prodotto di qualità. I costi così lievitati, tenendo conto della clientela fatta anche di tanti pensionati, non ha concesso un margine di guadagno, anzi.

Il panificio Tulipano, nelle persone di Enrico e Stefania ringraziano i propri clienti, e, seppur con un grande peso e dispiacere, abbassano la serranda mettendo in vendita banconi frigo e scaffali, forno di recente acquisto e attrezzature per pianificare.

Se qualcuno e' interessato mi può contattare, provvederò a dare il loro numero.

I nostri piccoli paesi e i loro piccoli negozi non possono concorrere con i grandi centri commerciali, né sostenere i costi triplicati dell'energia elettrica, e i costi più che duplicati delle materie prime.

Un "altra vetrina, ahimè si spegne ed un altro servizio di prima necessità chiude, dispiace molto degli anziani privi di mezzi che trovavano un punto di ascolto, oltre il pane (ormai comprato a piccoli tranci) e dei coltivatori che all'alba trovavano già il pane prima di andare nei campi!

Non ringrazierò mai abbastanza dell'iniziativa a favore dei meno abbienti, del pane venduto a metà prezzo e talora neppure quello, nella tarda serata, che ha visto con tanta dignità molti anziani e non solo! Grazie!

Durante la Pandemia sempre presenti! Grazie». Giuliana Senese.

