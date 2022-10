"Giornata di lotta" per il ritiro del Pos2022-24

CAMPOBASSO. Il comunicato congiunto di PC, PCI, PCL, PMLI sul Pos 2022-24

«Con la presentazione del Piano operativo sanitario 2022-2024, per la sanità molisana e per la salute delle masse popolari molisani, le notizie sono pessime!

Il presidente-commissario Toma, ha deciso di apportare una serie di tagli indiscriminati alla sanità pubblica, senza tener conto delle indicazioni dei sindaci, delle parti sociali e delle organizzazioni di categoria.

COSA PREVEDE IL POS? Semplice:

- Reparto di emodinamica ad Isernia tagliato con conseguenti danni per le patologie tempo dipendenti;

- Il punto nascita di Termoli, ridimensionato nonostante la recente sentenza del Tar che annulla il provvedimento di chiusura dell'Asrem del 2021;

- Pazienti con patologie importanti lasciati a loro stessi solo perché positivi al Covid-19;

- Camera iperbarica di Larino abbandonata a sé stessa.

Tutto questo è contro i dettami costituzionali e porta la sanità pubblica ad essere ridotta al lumicino andando a ledere il diritto alla salute.

CHIEDIAMO, PERTANTO,

alle masse popolari di mobilitarsi per contrastare questo atto scellerato, di mobilitarsi con noi!

Sabato 29 c.m. incontreremo la cittadinanza con un volantinaggio informativo a Campobasso, Villetta Flora, dalle ore 17, e GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE, dalle ore 10:45, organizzeremo una GIORNATA DI LOTTA sotto la sede del consiglio regionale! È ora di fare pressione sui consiglieri regionali per agire tempestivamente affinché venga immediatamente ritirato questo POS irricevibile e discusso con tutti i soggetti interessati, in modo che si arrivi alla stesura di un documento condiviso e che tenga presente le reali necessità del nostro territorio.

Si faccia in modo che siano i molisani a scegliere la sanità che si vuole senza accettare che le scelte vengano, come spesso accade, calate dall'alto e dai tavoli romani! Siamo convinti che solo in questo modo si possa dare dignità alle masse popolari molisane, salvaguardando la nostra sanità pubblica!

NOI CI SIAMO!!!»