Trasloco compiuto a Colletorto, tutti nella nuova scuola

COLLETORTO. Trasloco compiuto di tutti gli alunni nella nuova scuola, a Colletorto, e il sindaco Cosimo Damiano Mele si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, è evidente. «Era il 7 agosto quando l'Amministrazione che ho l’onore di rappresentare come sindaco, così come ho l’onore di rappresentare tutta la cittadinanza di Colletorto, procedeva all’inaugurazione della nuova scuola elementare e media. Era troppo forte l’entusiasmo di portare a conoscenza di tutti, dopo un’attesa durata circa vent’anni, di aver concluso l’intero edificio scolastico; l’adrenalina l’ha fatta da padrone. Basti pensare che tantissimi ragazzi, ormai giovani professionisti e lavoratori, non hanno avuto la possibilità di goderne per i propri studi. Il nostro programma era solo quello di illustrare alla popolazione la conclusione di un percorso tecnico, edificativo, strutturale, o come lo si voglia chiamare di conclusione di un calvario durato un’intera generazione.

Non era quello di fare una presentazione politica, legata a nessuno in particolare, ma quello di comunicare che eravamo pronti per restituire dignità alla nostra popolazione. Forse abbiamo peccato di ingenuità, di leggerezza, non abbiamo calcolato che c’erano tantissimi franchi tiratori, che hanno fatto della nostra presentazione uno strumento di denigrazione generale, finalizzata solo a sminuire un eccellente lavoro, eccellenti professionisti e imprese esecutrici, e con la nostra caparbietà di non fermarsi di fronte a nulla. Sembrava quasi che tutti stessero meglio nelle attuali condizioni, anziché condividere un percorso di modernizzazione delle attività del paese. Da quel 7 agosto sono e siamo stati oggetto di bersagli di ogni genere di maldicenze, anche personali, a volte anche con testate giornalistiche che ne hanno spalleggiato e condiviso le argomentazioni, in particolare che questa scuola non avrebbe mai aperto ai ragazzi di Colletorto.

E invece no, nonostante la parte burocratica andava ancora conclusa, ci fossero tanti adempimenti amministrativi ancora da sviscerare, anche congiuntamente con il personale scolastico, con i Vigili del fuoco e con tanti altri, in poco meno di un mese abbiamo concluso orgogliosamente il percorso. Il nostro lavoro non finisce qui, siamo solo all’inizio delle nostre attività. A Colletorto sono anni e anni che non esiste più un campo di calcio, non esiste più un campo di calcetto, non sono stati mai ultimati i lavori dell’educandato, non è stato mai ammodernato l’ambulatorio comunale, non sono stati recuperate le parti vetuste del centro storico, non sono state realizzate infrastrutture stradali di nuovo collegamento, non è mai entrata in funzione la residenza assistita anziani, non è stato recuperato il corso cittadino, non esiste nulla da decenni nonostante gli illustri predecessori locali e regionali. Noi, ci impegneremo a dare il massimo secondo le nostre possibilità, quando finirà il nostro mandato elettorale, saremo lieti di lasciare spazio a chi saprà fare meglio di noi».

