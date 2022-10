Detto fatto, il senatore Della Porta si è dimesso dalla vicepresidenza del Cosib

TERMOLI. La notizia, come indiscrezione, l'avevamo data alcuni giorni fa, ora è ufficiale. A quasi due anni dalla nomina del board direttivo del Consorzio industriale Valle del Biferno (presieduto com’è noto dal sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo), il vicepresidente, Costanzo Della Porta, si è dimesso stamani sia da questo incarico che dal comitato direttivo, in seguito all'elezione a senatore nelle file di Fratelli d’Italia alle politiche del 25 settembre scorso, nel collegio plurinominale del Senato in Molise.

Conservando la carica di sindaco a San Giacomo degli Schiavoni, resta nel consiglio generale.

Della Porta era componente nel direttivo, oltre che a Di Pardo, vanta il consigliere di maggioranza termolese Vincenzo Aufiero e ai colleghi sindaci di Guglionesi Mario Bellotti e di Campomarino Piero Donato Silvestri.

La sua sostituzione dovrà avvenire con elezione del Consiglio generale, l’assemblea che ha eletto il direttivo stesso.

«Ringrazio il comitato direttivo e il presidente per il bel lavoro svolto in questi quasi 2 anni. Auguro al Consorzio di realizzare tutto quanto messo in programma in questo breve periodo.

Ho già garantito la massima collaborazione e la mia disponibilità per tutto ciò che asserisce al consorzio», la dichiarazione del senatore di Fratelli d'Italia.