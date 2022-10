«Diciamo no all'archiviazione sull'inchiesta Covid», Iacovino chiama in causa Arcuri

La conferenza stampa allo studio Iacovino

CAMPOBASSO. «Abbiamo chiesto che le indagini sul Covid nel Molise dovrebbero essere estese, coinvolgendo anche altre figure, come quella dell'ex commissario straordinario Domenico Arcuri». Con queste parole, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi a Campobasso, l'avvocato Enzo Iacovino, che cura la battaglia di civiltà del comitato Verità e Dignità delle vittime Covid in Molise, presieduto da Francesco Mancini, ha rilanciato il tema sulla gestione dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. L'ha fatto per illustrare i contenuti delle opposizioni presentate alle istanze di archiviazione chieste dalla Procura della Repubblica di Campobasso.

L'associazione ritiene che le varie criticità, le gravissime inadempienze e gli abusi denunciati e imputati, hanno riguardato l’inadeguata risposta sanitaria all'emergenza pandemica che ha portato ad oggi 700 morti. Si farà chiarezza anche in merito alla mancata realizzazione del centro Covid nella regione Molise.