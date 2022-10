Lancette indietro tra sabato e domenica, torna l'ora solare

TERMOLI. Se ne è parlato poco, infatti c'era chi pensava che quest'anno l'ora non sarebbe cambiata a fine ottobre, ma non sarà così.

I propositi di abolirla, infatti, non sono ancora andati a buon fine. Per questo ci accingiamo a dare il benvenuto all'ora solare, anche se forse visti i problemi energetici, un'ora di più di luce forse ci avrebbe avvantaggiato.

Come riferisce l'Adn-Kronos, «Appello sulla rivista Lancet Regional Heath Europe dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della società civile, corredato da 58.000 sottoscrizioni di cittadini raccolte in una sola settimana grazie ad una petizione sul sito change.org. Nell’appello Sima, Consumerismo, esperti, rappresentanti della politica, delle istituzioni e della società civile chiedono al Governo una temporanea sospensione del passaggio all’ora solare almeno fino al 30 novembre».

Per ora, nella notte tra sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre 2022 si cambia: bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, dalle 3 alle 2 del mattino. La modifica consentirà di dormire nell'immediato un'ora in più. Parallelamente, si perde un'ora di luce naturale mentre ci si avvia verso la seconda parte dell'autunno e quindi verso la stagione invernale. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 26 marzo 2023, quando verrà ripristinata l'ora legale.