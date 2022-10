Piano regolatore del porto, costituito staff tecnico

TERMOLI. Rappresenta uno degli snodi fondamentali dal punto di vista strategico del Molise, parliamo dei progetti di sviluppo del porto di Termoli, legati al Cis Molise e finanziati nell’ambito del Pnrr. Progetti al centro del Piano regolatore portuale, che vede la struttura regionale ancora in partita, nonostante la cessione di competenza amministrativa all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Tutto nasce col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2019, che ha visto l’istituzione del Tavolo istituzionale per il Molise finalizzato a valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo per la Regione Molise, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione, e che ha individuato Invitalia S.p.A. quale soggetto attuatore del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise (CIS Molise). Dei 220 milioni di euro stanziati dal Cipe, 15.300.000 sono stati destinati al Porto. Nella data del 18.11.2020 è stato individuato quale Rup l’ingegner Angelo Quaglia, dipendente di ruolo dell’Amministrazione Regionale, rinviando a successivo provvedimento la costituzione di un gruppo di lavoro di supporto all’attività del Rup. A quasi due anni di distanza le caselle sono state colmate.

Si è proceduto alla pubblicazione di un avviso interno per l’individuazione di idonee figure professionali interne per lo svolgimento degli incarichi. L’avvocato Anna Di Lallo, dipendente della Regione Molise e responsabile dell’Ufficio Lavori Marittimi e Portuali, esperta negli aspetti amministravi-legali relativi alle attività di cui trattasi, ha manifestato la propria disponibilità all’incarico di supporto al Rup; altresì, per le vie brevi, la dottoressa Maria Assunta De Iuliis, dipendente della Regione Molise, esperta in monitoraggio investimenti pubblici e gestione pagamenti, ha manifestato la propria disponibilità all’incarico di supporto al Rup relativamente all’intervento da attuarsi. In merito allo svolgimento dell’ulteriore funzione di Tecnico (ingegnere e architetto) esperto in opere marittime e/o portuali, non sussiste l’ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e ciò anche a seguito di una verifica sull’esistente carenza di organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l’espletamento di tali funzioni, accertata dal responsabile del procedimento e concretizzandosi la necessità di ricorrere anche a professionalità esterne, il Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato ha richiesto al Comune di Termoli di voler fornire un nominativo di un tecnico esperto in opere marittime e portuali. Il Comune di Termoli ha indicato quale tecnico in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del ruolo l’architetto Francesco Paolo Avellino in servizio presso il Settore IV “Lavori Pubblici-Manutenzioni” in qualità di Istruttore direttivo tecnico; il funzionario tecnico del Comune di Termoli ha già espletato incarichi di Rup per interventi eseguiti per conto di enti della pubblica amministrazione, analoghi e assimilabili a quelli di cui all’intervento da attuarsi.

Per l’utilizzo di questa risorsa sarà stipulata apposita convenzione.