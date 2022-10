“Mai più”, dal grido di dolore di mamma Nunziatina al premio sulla sicurezza a scuola

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Quel grido di dolore di 20 anni fa: “Mai più” di Nunziatina Porrazzo alle massime cariche dello Stato durante i funerali dei piccoli angeli e della loro maestra a San Giuliano di Puglia si è trasformato nel tempo in attività concreta e feconda in favore della prevenzione e del rispetto della vita per ogni bambino che frequenta la scuola. Dall’anno scolastico 2010/11 Nunziatina, insieme al marito Modesto hanno deciso di affidare all’Eip Italia, riconoscendone l’alto valore morale e formativo, l’istituzione della sezione Sicurezza a Scuola, in ricordo del proprio figlio, dei compagni e della maestra deceduta nel crollo della Scuola F. Jovine a San Giuliano di Puglia, nell’ambito del Concorso Nazionale che ogni anno viene rivolto a tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado.

L’E.I.P. Italia Scuola strumento di pace è la Sezione Italiana di Ecole Instrument de Paix internazionale, Organizzazione Non Governativa riconosciuta dall'UNESCO che le ha attribuito il “Prix Comenius pour la pédagogie de la paix”, dal Consiglio d’Europa, che l’ha accreditata tra le associazioni esperte nella pedagogia dei diritti umani e che gode di statuto consultivo presso l’ONU dal 1967. Si prefigge di favorire e promuovere l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per studenti, docenti e dirigenti volti ad una corretta metodologia per l’insegnamento dei diritti umani. Ha una rete di 1098 scuole associate in Italia. Il “Premio Sicurezza a scuola Luigi Petacciato” è giunto così alla XIII edizione: il 9 giugno 2022, in attuazione del Protocollo d’intesa Ministero dell’istruzione / École Instrument de Paix - E.I.P. Italia, sul tema “Cittadinanza e diritti umani: partecipazione-legalità-intercultura-sicurezza-sport”, il Comitato paritetico si è riunito presso il Ministero dell’Istruzione per valutare e selezionare i lavori pervenuti dalle scuole a livello nazionale, secondo quanto previsto dal Bando del 50° Concorso Nazionale “I Principi universali di Educazione civica” per l’anno scolastico 2021-2022. Il premio Nazionale delle singole Scuole è stato individuato attraverso un confronto tra i lavori pervenuti da tutte le regioni e sono risultate vincitrici le seguenti scuole, che si sono distinte per originalità e creatività.

La Cerimonia di Premiazione delle Scuole ci sarà sabato 3 dicembre 2022 presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA di Roma, alla presenza del Magnifico Rettore della LUMSA Prof. Francesco Bonini e della dott.ssa Veronica D’ Ascenzo, superstite di quel dramma e cugina di Luigi, che porterà la sua testimonianza. Per l’occasione saranno invitati alla cerimonia il Ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe Valditara e il Ministro della Cultura dott. Gennaro Sangiuliano. La Presidente Nazionale Anna Paola Tantucci sottolinea quanto la sicurezza sia un diritto inalienabile della persona umana, infatti il cuore della Mission dell’EIP, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario è la pace, l’ambiente e la sicurezza. Trasmettere ai giovani valori sempre presenti ed imprescindibili quali quelli della pace e dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, l'assunzione di responsabilità in materia di cittadinanza attiva e democratica, la valorizzazione della solidarietà, questa è la grande sfida cui deve rispondere la scuola nel nostro tempo. Infine sottolinea che presso il Ministero dell’Istruzione finalmente è stata istituita la direzione per la Sicurezza nelle Scuole, a conferma della attualità di una tematica, quella della prevenzione e della sicurezza scolastica, così attuale e così intensamente indispensabile.

Premio “EIP Luigi Petacciato Sicurezza a scuola”

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Primo premio nazionale

3° Circolo didattico “De Amicis” - Napoli

classe 4D per il gioco da tavolo “ESSE a ESSE - Sicurezza a scuola”

D.S. Prof. Adelia Pelosi

Docenti referenti: Prof. Rosalba Ferrante – Cinzia Irace

Menzione speciale

I.C. Casalinuovo Catanzaro sud - Catanzaro

classe 3 per il video “Si cura solo se si ha cura”

D.S. Prof. Maria Riccio

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Primo premio nazionale

I.I.S. “G. Lombardo Radice” - Bojano

classe 1A (indirizzo tecnico economico) per il progetto “Una tripletta per Luigi”

D.S. Prof. Anna Paolella

Docente referente: Prof. Italia Martusciello

I.T.I.S. “Eugenio Barsanti” - Pomigliano d’Arco (NA)

classe 3F per il gioco a quiz online “La sicurezza nelle scuole”

D.S. Prof. Mario Rosario Ponsiglione

Docente referente: Prof. Rosa Esposito.

