Inizia il lungo ponte di Ognissanti, a Termoli messi a dimora crisantemi colorati

TERMOLI. Lungo ponte di Ognissanti quello che partito dal weekend, peraltro anche caratterizzato dall'entrata in vigore di oggi dell'ora solare.

Scuole chiuse e riflettori puntati sulle visite ai cari estinti, mentre in Molise la centralità degli eventi si avrà con la commemorazione della Giornata della Memoria a San Giuliano di Puglia, in occasione del ventennale della tragedia della Jovine e del terremoto.

A Termoli, lavori di manutenzione straordinaria quelli compiuti per rendere più decoroso il camposanto, nell'accoglienza ai visitatori.

Anche quest'anno, come ormai accade da circa un paio di anni, dopo l'affidamento della direzione del cimitero a Massimo Di Gregorio, la struttura in questione è stata rivisitata e pulita in modo più approfondito in occasione della commemorazione dei beati Santi e defunti.

Per merito dell'azione eseguita dalla Salento Multiservizi Group Srl, azienda appaltatrice della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Termoli, si è provveduto a rendere il cimitero più decoroso e accogliente con la fornitura di crisantemi colorati.

