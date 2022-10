Campagna Nastro Rosa, screening per almeno 50 donne

Prevenzione oncologica

CAMPOBASSO. Oggi, domenica 30 30 ottobre 2022, al Gemelli Molise giornata di prevenzione nell’ambito della Campagna Nastro Rosa promossa dalla LILT. Circa 50 donne d’età compresa tra 45 e 49 hanno effettuato uno screening mammografico completo. Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità di Eleonora Cucci, Specialista in Radiologia Senologica, Francesco Palumbo, Chirurgo Senologo, Renato di Cerce, Chirurgo Senologo, Maria Cristina Masciotra, Specialista in Radiologia Senologica. Ascoltiamo dalla voce dei protagonisti come si è svolta la giornata.

Ottobre è il mese della prevenzione senologica, la Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Ad ammalarsi sono spesso le donne con meno di quarant’anni, escluse dai programmi di screening. Consigliamo ancora tra i 18 e i 30 anni l’autoesame del seno una volta al mese, una settimana dopo la mestruazione, e dai 25 ai 40 anni consigliamo una visita senologica regolare ed eventualmente un’ecografia mammaria. È bene sottolineare come l’autoesame (o autopalpazione) possa aver in parte perso la propria validità nel corso degli anni, perché oggi siamo in grado di individuare neoplasie mammarie non palpabili, piccolissime.

Fortunatamente, sebbene sia una delle neoplasie maligne più frequenti, è anche una delle più trattabili, e da cui spesso si riesce guarire. Se la diagnosi arriva in una fase precocissima della malattia e le lesioni sono tanto piccole da non essere palpabili, infatti, si riesce a guarire nell’85 per cento dei casi.

Fondamentale poi la prevenzione, che passa attraverso uno stile di vita sano e attivo. È bene dunque alimentarsi in maniera corretta ed equilibrata, condurre una regolare attività fisica e non fumare. “Regole che valgono sia nella prevenzione, sia dopo una diagnosi di tumore”, ha concluso lo specialista.