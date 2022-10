Si riscopre il Parco degli Ulivi, che camminata

Parco degli Ulivi: l'intervista a Nicola Malorni

TERMOLI. Giornata formativa e di svago al Parco degli Ulivi a Termoli.

Un momento costruttivo, ma anche divulgativo rivolto alle famiglie, ai giovanissimi e ai più piccoli per conoscere le potenzialità di uno degli alimenti più importanti della dieta mediterranea: l’olio d’oliva ed extravergine d’oliva.

Promotore del progetto il consigliere Nicola Malorni -che lo ha presentato mercoledì scorso in sala consiliare a Termoli- presenti anche il produttore Pasquale Di Lena e Benedetto Salvatore, che hanno tenuto un piccolo corso sull’assaggio dell’olio e delle sue peculiarità fondamentali. Oltre che la storia dello stesso facendo assaggiare al pubblico presente i vari tipi di olio. Presente Franco Cristaldi, presidente dei Lions club Tifernus; il sindaco Francesco Roberti che ha tagliato il nastro inaugurando questa giornata formativa; padre Enzo Ronzitti che ha benedetto il parco degli ulivi e l’assessore Vincenzo Niro che è intervenuto nel corso dell’evento. Presenti anche Amerigo Di Giulio della Lilt; Francesco Del Ciotto e Domenico Di Cencio.

“L’olio d’oliva e l’olio extravergine di oliva di qualità, perché il nostro obiettivo è quello di rendere questo parco un uliveto produttivo. La camminata tra gli ulivi in questa nuova area appena impiantata qui in città rappresenta il primo parco urbano dedicato alla biodiversità olivicola.” Con queste parole Malorni ha definito questa splendida giornata e l’importanza del progetto inaugurato.





Un momento che è legato inevitabilmente anche alla rigenerazione urbana che si è conclusa con la piantumazione di piccoli nuovi olivi e quindi il fil rouge che si estende anche alla riqualificazione di un’area fortemente urbanizzata. È stato il comune di Termoli con l’apporto tecnico-scientifico della cooperativa sociale A e B Kairos e dell’Anco (Associazione Nazionale delle città dell’olio), che ha organizzato per la sesta volta la camminata tra gli ulivi; nonché grazie ai contributi solidali del Lions club Tifernus che ha permesso l’intervento di riqualificazione del nuovo polmone verde.

Saranno circa un centinaio gli alberelli impiantati che rappresentano tutta la varietà olivicola molisana e nei prossimi anni ci sarà un vero e proprio parco che farà da sfondo alle prossime camminate tra la natura, così che si potranno organizzare anche delle attività didattiche in collaborazione con la Lilt e con i Lions club Tifernus. L’albero dell’Ulivo è in grado di assorbire 2kg di CO2 al giorno, quindi nei prossimi anni ottanta ulivi daranno nuovo ossigeno alla città, continuando a promuovere benessere per i cittadini. In un momento storico davvero delicato in cui i cambiamenti climatici sembrano davvero piegare le nostre abitudini e la nostra quotidianità, tanto che la stessa comunità scientifica ha suggerito nuove strategie per impattare con minor danno possibile gli stessi cambiamenti climatici.

Questo progetto darà la possibilità per un inserimento lavorativo anche alle categorie fragili.

Un flash mob ha inframezzato la mattinata: tutti gli organizzatori e gli ospiti si sono presi per mano -come in un grande girotondo - e hanno dedicato questo abbraccio simbolico all’albero della vita, affinché le nuove generazioni possano custodire e valorizzare per sempre il benessere della comunità, non solo molisana, ma di tutto il mondo.

Galleria fotografica