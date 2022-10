La resilienza sul territorio riaccende "I colori della vita"

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Sabato mattina, presso il centro Polifunzionale, la giornata in onore dei Bambini e delle bambine di San Giuliano di Puglia a 20 anni dalla tragedia che ha per sempre stravolto un’intera comunità ed il circondario. Ad aprire i lavori la professoressa Giovanna Fantetti, dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, che ha ben ponderato la sinergia tra i territori coinvolgendo anche le Amministrazioni locali per favorire la “sopravvivenza” allo spopolamento dell’area del cratere, incentivando l’unione delle scuole per evitare le pluriclassi e lo svuotamento delle strutture. Un punto di forza su cui si è convertita l’unione d’intenti, scuola-Comune e Comitato vittime della scuola, è stato la sicurezza delle scuole. Un appello collettivo condiviso con i bambini presenti e le famiglie. Bambini attenti e partecipativi che hanno ascoltato la dirigente scolastica, il sindaco Giuseppe Ferrante e Antonio Ferrante, presidente Comitato vittime della scuola, con vivo interesse e con la consapevolezza che 27 bambini, come loro, e la loro maestra hanno perso la vita sotto le macerie in seguito al terremoto. Consapevolezza che hanno espresso con genuinità ed innocenza certi che tutto ciò non deve più accadere, e lanciando un messaggio di speranza e resilienza donando ai presenti una loro performance toccante, un canto univoco come solo i bambini sanno fare.

La giovanissima platea è stata poi, guidata in un viaggio ove hanno incontrato streghe, uomini dai poteri magici inimmaginabili come il ciarallo, mazz’mariello, uomo cervo ed altri esseri fantasiosi appartenenti alla terra del Molise. Una regione ricca di sorprese antiche, vive ancora oggi e riportate nel libro “Uomo Cervo, fate, folletti e altri esseri fantastici del Molise”. Luana Astore e le autrici Stefania Di Mella e Laura Fanelli, sono riuscite a creare con la giovanissima platea una interattiva presentazione del libro in cui i bambini hanno saputo sorprendere con il loro fare creativo e lungimirante. Dopo una breve pausa ristoratrice per i bimbi, si è svolta la presentazione della XVIII edizione del Concorso I colori della vita, leva su cui si punta per non dimenticare ed evitare nuove tragedie come il crollo della scuola Jovine. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado e vede come tema di questa edizione “la pace e il dialogo” ispirandosi ad una frase di Papa Francesco, come riportato dalla dirigente scolastica. Il dialogo, la comprensione, la pace e il rifiuto alla conflittualità saranno i protagonisti dei lavori che saranno premiati in maggio ed in presenza dopo i due anni condizionati dalla pandemia. Clementina Simone, ex docente, sopravvissuta alle macerie ha ricordato con tanta emozione il momento della nascita del concorso, la forte motivazione che ha sempre accompagnato l’iniziativa che giunge al suo diciottesimo anno. Hanno partecipato alla presentazione con gli interventi anche il sindaco Giuseppe Ferrante, Padre Enzo Ronzitti e Antonio Ferrante. I lavori per il concorso “I colori della vita” devono essere inviati entro il 23 marzo 2023. Continueranno intensi gli eventi per il ventennale di una tragedia ancora fortemente viva con l’intento di trasmettere ai giovani virgulti valori fondamentali e la speranza per cui dovranno sempre lottare.

Galleria fotografica