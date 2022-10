La visita in forma privata di Guido Bertolaso e le parole di Nicola Morra

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Visita in forma privata, per il cittadino onorario di San Giuliano di Puglia, Guido Bertolaso, che nel 2002 era il capo della Protezione civile italiana.

Bertolaso ha postato sul proprio profilo Facebook la foto del cimitero dove riposano gli Angeli, senza aggiungere nulla se non la data del 31 ottobre 2002 e quella del ventennale.

Anche il presidente uscente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che sarà presente oggi, ha ricordato il dramma di San Giuliano di Puglia e della scuola elementare Jovine.

«I tempi da coniugare al passato remoto, non i ricordi. Né le macerie del pianto o quei quaderni e zainetti e grembiulini rosso sangue, il cuore spaccato di genitori e poi i risarcimenti, le medaglie al Valor civile alla memoria, i processi e cinque condanne «inutili», come dicono padri e madri. Rimangono, vent’anni dopo - per sempre - ventisette bimbi e una maestra uccisi da una scuola «costruita come neppure un canile andrebbe costruito», come disse il pm al processo di primo grado, Nicola Magrone. Tutte le opere pubbliche dovrebbero essere sottoposte a controlli severissimi a tutela dell'incolumità degli utenti, con pene ancora più gravi per chi espone sconsideratamente a rischio i fruitori dell'opera pubblica stessa. Sarò a San Giuliano di Puglia, per rompere il silenzio e l'omertà intorno a questa vicenda».