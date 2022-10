La scuola media di Rotello ricorderà gli Angeli di San Giuliano

Per non dimenticare: il sisma di San Giuliano di Puglia

ROTELLO. "Per non dimenticare", in questo giorno di ricordi così dolorosi che affiorano alla mente è anche il monito della scuola seconda di primo grado a Rotello.

La strage dei bambini e di una maestra nella Scuola di San Giuliano di Puglia ha turbato il Molise e l’Italia. Domina ancora oggi sulle testate giornalistiche. Nel Plesso di Rotello – Scuola Secondaria di I Grado – la giornata didattica sarà interamente dedicata agli “Angeli di San Giuliano” con una ricostruzione dettagliata del terremoto che ha distrutto interamente la Scuola. La furia di quei 26 secondi ha ucciso 27 bambini e una maestra. I docenti del plesso, nella giornata del 31, racconteranno ai ragazzi la storia delle vittime, testimonianza di quei terribili lunghi secondi, con la proiezione di un video, foto e lettura di poesie. Infatti, una foto, che si trova anche on line, è la foto di un quaderno che testimonia in una frase “Quando la mia vita cambierà”, traccia di un compito scritto da una bambina nel giorno della tragedia, quanto la vita sia precaria. La scuola di Rotello ricorderà il XX anniversario di questa immane tragedia, che rimarrà indelebile nei nostri cuori.

Un ricordo che si perpetua attraverso questo video realizzato col contributo di Patrizia Esposito e le immagini scattate dai medici fotografi Danilo Susi e Renato Corradi, selezionate da Tony Vaccaro, realizzate nel giorno della tragedia con il consenso della Regione Molise e della Protezione Civile.