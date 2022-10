Giornata della memoria: il ventennale del sisma di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. È il giorno del ricordo a San Giuliano di Puglia. È il giorno del silenzio.

Quel silenzio che dura da vent’anni. Da quel dannato 31 ottobre alle ore 11:32. Il silenzio. Le lacrime. I ricordi. Un dolore straziante che ancora oggi lacera il cuore.

Ieri è giunto sul posto l’ex presidente della protezione civile Guido Bertolaso che, all’epoca del sisma, guidò i lavori. È rimasto a San Giuliano tutta la giornata di ieri, 30 ottobre, in veste privata. E sul suo profilo Facebook ha postato il suo ricordo.

Il cimitero comunale è gremito di gente. L’emozione è toccante. Le campane suonano. Ogni rintocco è un nome. Un pensiero ai 27 bambini e alla loro maestra, Carmela Ciniglio.

Ogni rintocco è una lacrima che scende giù. La mente vola a vent'anni fa. A quelle immagini tanto dolorose che fecero il giro del mondo.

Uniti. Tutti uniti nella preghiera per ricordare la spensieratezza di quegli angeli troppo presto strappati a questa vita.

È un via vai di gente, composta e silenziosa. Tante le autorità presenti e oltre una ventina di sindaci del territorio, oltre ai media nazionali.

Il sindaco Giuseppe Ferrante, insieme alle famiglie del paese, si ritrovano nel luogo sacro il "Giorno della Memoria", ricorrenza dedicata alle vittime del crollo che rappresenta un monito sull'importanza della sicurezza delle scuole, non solo in Italia.

Il primo cittadino Ferrante ha ricevuto telefonate di vicinanza alla comunità in occasione del ventesimo anniversario della tragedia dalla segreteria del presidente della Repubblica e dal ministro dell'Istruzione Valditara. Un messaggio alla comunità è arrivato dal ministro dell'Interno Piantedosi.

"Venti anni fa, il 31 ottobre, la sua comunità e l'Italia intera si trovarono a fare i conti con la brutale e insanabile perdita di 27 bambini e della loro maestra, deceduti a causa del crollo della loro scuola.

Una perdita che, oltre al dolore, recherà per sempre nella memoria del nostro Paese il tormento per non aver saputo garantire ai propri figli un luogo dove crescere sicuri".

Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel messaggio inviato al sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, in quella che è stata ribattezzata la Giornata della Memoria.

"Noi tutti, cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, abbiamo il dovere di coltivare il ricordo di quanto accaduto - prosegue il ministro nella missiva - È anche grazie alla memoria della tragedia che continuiamo ad approfondire e migliorare gli strumenti e le tecniche per prevenire e, ad ogni costo, mitigare gli effetti di un sisma. Concomitanti impegni istituzionali non mi consentiranno purtroppo di essere a San Giuliano di Puglia nel giorno della commemorazione, ma la prego di considerare che lo Stato, attraverso la Prefettura di Campobasso, non mancherà, in questa come in ogni altra circostanza, di assicurare la propria vicinanza alla sua comunità".

Contatti anche da parte del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco di Roma, Laura Lega.

Tanti i messaggi arrivati in questo ventennale, dalla Protezione civile con la presenza di Fabrizio Curcio, i Vigili del fuoco e tutti coloro che in quelle lunghe e drammatiche ore, si diedero da fare per salvare chi era rimasto sotto le macerie.

Il senatore Costanzo Della Porta ha voluto far sentire la sua presenza con questo messaggio. “Oggi è una giornata triste: il 31 ottobre di venti anni fa cambiò radicalmente la storia del nostro Molise. Una regione e una Nazione che si strinsero attorno alla comunità di San Giuliano di Puglia, segnata da un dramma, per quanto possibile alleviato dallo scandire del tempo, ma che riecheggia giorno dopo giorno da quel 31 ottobre 2002.

Da sindaco ho sempre ripensato a quel dramma e dato massima considerazione a un tema sempre attuale e, oggi, da esponente di Palazzo Madama sicuramente non mancherà il lavoro affinché gli standard di sicurezza siano sempre maggiori, per far sì che un’altra San Giuliano di Puglia non si verifichi mai più”.

“Farò in modo che ogni stabile- invece ha detto il senatore Lotito- e qualunque altro luogo adibito allo svolgimento di pubblica attività sia sicuro nel rispetto delle norme antisismiche in vigore. Non esiste scusa plausibile quando le pietre del luogo che dovrebbe essere sicuro in quanto fulcro della crescita e dell'apprendimento sono state posate malamente. Le terribili conseguenze del terremoto sono ancora oggi un dono importante nei cuori di genitori, fratelli sorelle, cugini e nonni”.

A San Giuliano, un’annata di bambini, quella del 1996, non esiste: sono stati tutti cancellati. A portarli via non è stato solo il terremoto che quel giorno colpì il piccolo paese ma la mancanza di una scuola costruita come si doveva.

Nel cimitero comunale, don Pietro Cannella ha benedetto le corone di fiori per poi proseguire con il corteo fino al parco della Memoria.

