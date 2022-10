La giornata della Memoria, il dolore che non passa

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Alle 11.32, il tempo si è fermato in Molise e il ricordo è tornato indietro al 31 ottobre 2002, quando alcune decine di secondi sconvolsero un territorio, annientando una generazione.

Nel programma, alle 11.32 il momento di raccoglimento con preghiera, scandito dai rintocchi della "Campana degli Angeli" al cimitero comunale, a seguire la deposizione delle corone di fiori presso il "Parco della Memoria". Alle 17 la Santa Messa alla chiesa madre e quindi la fiaccolata delle 20 lungo il percorso della memoria, a cura del "Comitato vittime della scuola".

La commozione è tanta. L’arrivo al Parco della Memoria, lì dove sorgeva la scuola Jovine, spazzata via da quel maledetto terremoto di vent’anni fa, tocca il cuore nel profondo.

Un dolore che non passa. I ricordi non passano.

Quei bambini, quegli angeli insieme alla loro maestra vivono nei cuori di tutta Italia.

Quell’Italia che, da vent’anni, si stringe attorno alla comunità di San Giuliano di Puglia, come a volerla proteggere e a farla sentire meno sola.

Il messaggio di Luca Ianiri, figlio dell’unica insegnante scomparsa sotto il crollo della scuola, la maestra Carmela Ciniglio, è un messaggio di riflessione, scritto di suo pugno e inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«A nome di coloro che portano addosso i segni visibili e invisibili di quel triste evento, che ha pregiudicato tristemente, non solo la comunità di San Giuliano di Puglia e il Molise ma l'intero paese, incapace di superarla per proteggere il futuro della propria nazione - lui scrive al presidente Mattarella a nome delle tante vittime di eventi disastrosi che si sono susseguiti- mi domando se si possa discutere di progresso. A distanza di vent'anni parlare di crolli di soffitti, di aule, di tragedie evitate, come la più recente situazione dell'università di Cagliari, e rifletto se San Giuliano di Puglia e le altre tragedie del nostro paese non bastassero per ribadire un diritto, il diritto alla sicurezza e all'incolumità, il diritto alla vita».

Tanti sono i presenti che si sono ritrovati a San Giuliano. Oltre 20 sindaci, il presidente della Regione Donato Toma, gli onorevoli Lorenzo Cesa ed Elisabetta Lancellotta, le forze dell’ordine, la protezione civile con Fabrizio Curcio, i Vigili del fuoco.

Tutti lì per ricordare gli angeli del 1996 che non ci sono più.

Un lungo applauso, compito e mesto. Un lungo silenzio che tocca più di mille parole.

Fabrizio Curcio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Civitacampomarano ed ha dichiarato che «Dopo vent’anni è stato fatto qualche passo avanti ma c’è tanto da fare. Dobbiamo impegnarci tutti per evitare queste tragedie. La sicurezza delle scuole deve davvero fare dei passi in avanti importanti. La sicurezza non può attendere. Noi siamo un pezzo del paese e un pezzo della politica.

Sono immagini drammatiche per tutti, non si comprende come nel 2022 questo possa accadere. Dobbiamo investire tanto».

L’onorevole Lorenzo Cesa presente al ventennale ha dichiarato «È stata un’emozione fortissima. Ricordo questo giorno avendolo visto per televisione ma viverlo dal vivo è stato toccante. Oggi è la giornata del ricordo, della solidarietà alle famiglie che hanno perso i bambini ma deve anche essere la giornata in cui chi fa politica deve capire che non possono succedere più queste tragedie, che bisogna fare molto di più perché le risorse ci sono. Bisogna andare avanti e mettere in sicurezza tutte le scuole italiane e non solo. È il momento di fare non di chiacchierare».

«Non abbiamo fatto abbastanza e chiedo scusa a tutti. Ma bisogna fare ancora di più- ha dichiarato Quintino Pallante- chiedo scusa a tutti i genitori e farò di più, di più per la sicurezza delle scuole».

Galleria fotografica