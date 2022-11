Col Pnrr opere importanti a Colle della Torre

TERMOLI. Si è tenuto domenica 30 ottobre, alle 11 l'incontro pubblico dell'amministrazione termolese con i cittadini del quartiere Colle della Torre pressi il bar dei Poeti, organizzato dall’Associazione Contrade Termoli Nord.

All'incontro sono intervenuti il sindaco Roberti, il suo vice Ferrazzano e l'assessore Barile, reduci dall'iniziativa del Parco degli Ulivi, che hanno esposto ai partecipanti i progetti presenti e futuri riguardanti il quartiere, in particolare sulla viabilità, l'accesso pedonale al lungomare nord, l'allestimento di un'area attrezzata per i bambini con campo di bocce e la costruzione di asilo nido e scuola materna, quest'ultimo progetto da realizzare con i fondi Pnrr.

Il primo cittadino, in particolare, si è soffermato sull'importanza del senso civico di tutti gli abitanti per mantenere il decoro dei luoghi e il conferimento corretto dei rifiuti. Gli ospiti hanno inoltre risposto a varie domande dei numerosi partecipanti, trattenendosi nel quartiere per oltre un'ora. L'associazione di quartiere si è detta soddisfatta della riuscita dell'evento, auspicando che un dialogo continuo tra cittadini e amministrazione potrà arrecare beneficio al quartiere e contribuire a risolvere le criticità che ancora affliggono l'area di Termoli Nord.

«Finalmente inizieranno i lavori- ha dichiarato il sindaco Francesco Roberti- una serie di problemi burocratici li abbiamo superati. Finalmente il Pnrr è stato accolto e questo quartiere avrà le infrastrutture che servono per migliorare la qualità della vita.

Daremo segnali di urbanizzazione secondaria. Andremo a effettuare i lavori sull’asilo nido, abbiamo dei terreni comunali da sfruttare. Per questo motivo siamo rientrati a pieno titolo su questo finanziamento.

Quando siamo certi che le cose si possono fare, veniamo a dire la verità su come stanno le cose.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, con la diocesi siamo in perfetta sintonia. Con il Vescovo vorremmo fare una piccola chiesetta come a Montenero per avere altra integrazione.

I dettagli e i tempi saranno rapidi perché i fondi del Pnrr impongono tempi celeri».